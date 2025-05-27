Эль Фаннинг снялась топлес в Каннах

Голливудская актриса Эль Фаннинг снялась топлес на Лазурном берегу. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Эль Фаннинг показала кадры, которые сделала во время своего пребывания на Каннском кинофестивале. На одном из снимков актриса была запечатлена с голой грудью, стоя спиной к камере. Артистка надела черную облегающую миди-юбку с разрезом, колготки и туфли на каблуках. Знаменитость собрала волосы в косу.

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В мае 2023 года Эль Фаннинг призналась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в Instagram.

«Однажды я не получила роль крупном проекте потому что — возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, — потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram-подписчиков», — отметила звезда.

Фаннинг не раскрыла, в каком именно фильме хотела сняться. Она добавила, что продюсеры ни разу не оказывали на нее давления с целью сотрудничать для крупных проектов. Она утверждает, что не все фильмы имеют такой успех, на который рассчитывают его создатели.