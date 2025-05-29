«Это незаконно». Майли Сайрус показала образ в кожаных трусах

Американская певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в черных кожаных трусах и бирюзовом бюстгальтере, который был украшен бусинами и подвесками в форме капель. Кроме того, она надела высокие голубые сапоги, оформленные поясом и перьями. Также знаменитость убрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж.

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Поклонники оценили образ кумира в комментариях под постом.

«Как ты не постарела за все эти годы?», «Какая замечательная женщина», «Это незаконно выглядеть так хорошо», «Шикарный наряд!», «Горячее тело», — высказывались они.

В апреле сообщалось, что Майли Сайрус в мини-юбке залезла на строительные леса.