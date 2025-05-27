Эльза Хоск выложила фото в белоснежном образе

«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск показала фигуру в платье с разрезом до бедра. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя Эльза Хоск стояла перед камерой в белом облегающем платье с разрезом до бедра, к которому надела туфли на каблуках в тон. Модель добавила к образу массивные золотые украшения: браслеты и серьги. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

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В апреле Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Она снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, снова стал актуальным в этом сезоне. Модель сочетала элемент гардероба с леггинсами со штрипками в тон и балетками. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.

Накануне Эльза Хоск снялась в черном боди с глубоким декольте, которое сочетала с белыми широкими шортами. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, кожаную сумку, туфли на каблуках и ремень с золотой пряжкой.