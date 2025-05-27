Певица Сиара вышла на публику в наряде от модного бренда

Американская певица Сиара Принцесс Харрис, более известная как Сиара, в откровенном образе появилась на премии American Music Awards. Снимки фотографов публикует Page Six.

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39-летняя знаменитость посетила мероприятие в серебристом наряде бренда Bronx and Banco. Боди, которое украшала бахрома из блестящих камней и пайеток, частично оголяло тело исполнительницы. Инфлюэнсер также надела босоножки в тон и множество украшений, в том числе браслеты и ожерелье с крестом.

Что касается макияжа, визажисты предпочли мейкап в бронзовых оттенках, оставив волосы распущенными.

В феврале 2024 года Сиара снялась в купальнике через два месяца после четвертых родов. Она предстала в вишневом слитном купальнике с глубоким V-образным декольте и заплетенными в мелкие косы волосами, доходящими до земли.