Хирург оценил новую внешность Александра Панайотова

Пластический хирург Сергей Свиридов оценил новую внешность российского певца Александра Панайотова словами «была жировая ловушка». Его комментарий публикует портал «Страсти».

Отмечается, что артист склонен к полноте и в начале карьеры имел избыточный вес. Однако в настоящее время его внешность преобразилась. По словам исполнителя, он дважды в год обращается к косметологам за процедурой SMAS-лифтинга. В свою очередь, врач предположил, что Панайотов также мог сделать липосакцию лица.

«В свои 40 лет Александр Панайотов выглядит прекрасно. И это не случайно. Ведь, во-первых, он сильно похудел. Во-вторых, вероятно, прибегал к липосакции подбородка, овала лица и шеи. У Александра была достаточно выраженная жировая ловушка в юности. Даже при существенном похудении, такой двойной подбородок, как правило, полностью не может уйти. Да и кожа не может настолько сократиться», — пояснил собеседник издания.

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