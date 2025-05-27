Чем опасен тренд на месяц без умываний

Месяц без умывания и ухода за кожей может спровоцировать серьезные высыпания и утолщение ороговевшего слоя. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

В Сети появился тренд, который якобы помогает восстановить защитный барьер кожи. Суть заключается в полном отказе от умывания и использования уходовых средств (caveman method – метод "пещерного человека") на 30 дней. Однако, по словам эксперта, такой способ сделает только хуже.

"Если не умываться, то поры будут "забиты" и расширены, кожа не сможет нормально дышать. Повысится выработка сала, появятся высыпания, верхний слой эпидермиса станет толще, поскольку в таком случае он не отшелушивается. В итоге кожа станет страшно некрасивой", – предупредила врач.

Она предупредила, что если на лице возникнут еще и микротрещинки, в них можно занести инфекцию.

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«Поэтому самое главное – это хорошее очищение утром и вечером. Если используется косметика, ее нужно смывать мицеллярной водой. Затем важно умыть лицо пенкой или гелем в зависимости от типа кожи», — Татьяна Егорова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог.

Врач также посоветовала регулярно использовать пилинг, например, скатку, чтобы убирать ороговевший слой. Однако средство не используют для тонкой или чувствительной кожи.

"Не нужно забывать и о правильном уходе, в том числе, креме, который подбирается индивидуально", – заключила Егорова.

Ранее нейл-стилист, инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля рассказала, что сухую кожу руку помогут восстановить парафинотерапия, масляный и СПА-маникюр. Они глубоко увлажняют эпидермис, скрабируют его и стимулируют обновление клеток.