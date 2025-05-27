Популярные в 90-х футболки в детском стиле стали трендом у звезд

Популярные в 1990-х годах футболки в детском стиле стали трендом у девушек. Об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue.

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Так, вновь актуальными стали так называемые baby tee — укороченные футболки, крой которых напоминает фасон одежды для детей. При этом отмечается, что данные изделия характеризуются дерзкой, а не милой эстетикой. Например, они могут быть украшены не только стразами, но и надписями «Подними глаза», «Слишком стара для Ди Каприо» или «К черту твой беговой клуб».

При этом подобные изделия включили в свой гардероб многие знаменитости. В их числе — манекенщицы Белла Хадид и Кендалл Дженнер, модель, дизайнер и писательница Алекса Чанг и певица Charli XCX.

В апреле сообщалось, что модные в 1970-х годах босоножки на танкетке вновь стали трендом.