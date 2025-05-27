Косметолог дал пять советов по уходу за кожей летом

Лето — сезон лимонадов с ароматными травами на открытых террасах, ярких сарафанов и ветра в распущенных волосах. Но и период, когда кожа особенно уязвима: ультрафиолет, жара, ветер и сухой воздух атакуют ее буквально каждый день. Даже если вам кажется, что все в порядке — покраснений нет, кожа выглядит здоровой и сияющей — не обманывайтесь: пигментация и обезвоживание могут накапливаться незаметно. Косметолог Ирина Созинова рассказала о главных летних бьюти-правилах с позиции профессионального ухода.

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SPF — каждый день, даже в городе

Самый главный, самый скучный и самый действенный совет: солнцезащитный крем — ваша база номер один. Даже если вы сидите в офисе у окна или вышли только в магазин.

«Выбирайте средство с SPF не ниже 30, а лучше — 50. И обновляйте его каждые 2–3 часа. Современные формулы — легкие, невидимые, без липкости. Возьмите солнцезащитную пудру или кушон, чтобы удобно наносить защиту поверх макияжа», — напоминает врач.

Увлажнение — больше и глубже

На солнце кожа теряет влагу быстрее, чем кажется. Поэтому используйте легкие, но насыщенные увлажняющие средства: гели, эссенции с гиалуроновой кислотой, бетаином, алоэ, ниацинамидом. И не забывайте про тоники и мист-спреи — они помогут поддерживать уровень влаги в течение дня.

Антиоксиданты — щит против фотостарения

Солнечные лучи запускают процесс фотостарения: появляются морщины, тусклость, потеря упругости.

«Чтобы этого избежать, добавьте в утренний уход средства с витамином С, ресвератролом, коэнзимом Q10. Они нейтрализуют свободные радикалы и укрепляют защитный барьер кожи. Хорошая сыворотка с витамином С творит чудеса — кожа светится и защищена, даже если вы на пляже», — говорит косметолог.

Пилинги — с осторожностью

Лето — не время для жестких кислот и агрессивных скрабов. Отложите пилинги с AHA и ретинолом до осени. Вместо них используйте ферментные пудры, энзимные очищающие средства или легкие глюконовые кислоты. Они мягко удаляют ороговевшие клетки, не травмируя кожу и не повышая её фоточувствительность. Помните: главная задача — не обновить кожу до блеска, а сохранить ее барьер.

Меньше макияжа, больше защиты

В жару тональные средства и пудры часто перегружают кожу, забивают поры и мешают ей дышать. Вместо плотного тона используйте ВВ-кремы с SPF, легкие тинты или минеральную пудру. Они дадут коже дышать и при этом выровняют тон. А вечером — тщательное, но мягкое очищение: мицеллярная вода, гидрофильное масло и гель без агрессивных ПАВ.