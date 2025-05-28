Стилисты назвали главные тренды в летней одежде

Персональные стилисты Рошель Уайт и Лиза Тэлбот назвали главные тренды в летней одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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По словам экспертов, в предстоящем жарком сезоне будет актуален бохо-стиль. Уайт отметила, что современная его версия направлена на элегантность, и посоветовала выбирать вещи в пастельных тонах, например, синих, коричневых, нежно-розовых, лавандовых и маслянисто-желтых.

Кроме того, в моде начнут преобладать структурированные рубашки, которые можно носить поверх купальника, туфли на танкетке и одежда изо льна.

«Отдавайте предпочтение льняным изделиям строгого покроя — например, жилетам или блейзерам», — уточнила Тэлбот.

Вдобавок специалисты упомянули бермуды, а также вещи со сложными декоративными деталями из кружева. В последнем случае Уайт объяснила, что такие элементы помогут придать нарядам текстуру.

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