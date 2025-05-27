Как подготовиться к пляжному сезону

С приближением лета многие задумываются о том, как привести фигуру в форму к началу пляжного сезона. Когда диеты и тренировки не дают нужного результата, на помощь могут прийти современные методы коррекции тела, такие как липоскульптурирование.

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Липоскульптурирование — это процедура удаления излишков жира с одновременным моделированием контуров тела. Метод позволяет не просто избавиться от проблемных зон, но и создать более гармоничные пропорции. Жир, взятый из живота, бёдер или боков, может быть использован для увеличения объёмов в других участках тела.

Пластический хирург Ахмед Рахимов отмечает, что эта процедура подходит не только женщинам, желающим скорректировать силуэт, но и мужчинам, которые хотят убрать лишнее в области груди и живота или подчеркнуть мышечный рельеф.

Процедура может применяться также для коррекции лица, восстановления объёмов скул, подбородка и линии нижней челюсти. Кроме того, она помогает улучшить состояние кожи после резкого похудения или беременности.

Перед операцией проводится консультация, во время которой врач определяет подходящий метод (вибрационный, ультразвуковой или лазерный), обсуждает ожидания пациента и выявляет возможные противопоказания.

Реабилитационный период занимает от нескольких недель до месяцев. Уже через две недели можно вернуться к повседневной жизни, а окончательный результат появится спустя 4–6 месяцев.