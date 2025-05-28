Как определить тип кожи лица: подробный гайд
Понимание типа своей кожи — фундамент ухода. От него зависят выбор кремов, текстура очищающих средств, потребность в маслах или кислотах и даже то, как долго продержится макияж. Ошибка в определении типа приводит к тому, что кожа становится суше, жирнее, начинает шелушиться или покрываться высыпаниями, хотя вы, казалось бы, делаете всё «по инструкции».
Чтобы не подбирать уход методом проб и ошибок, важно научиться объективно оценивать свою кожу: как она реагирует на умывание, как ведет себя в течение дня, где блестит, а где — стягивается. Ниже — пошаговая система, как определить тип кожи без специальных приборов и салонной диагностики.
Почему важно знать тип кожи?
У каждого типа свои особенности и слабые места. Например, жирной коже нужны кератолитики и легкие текстуры, а сухой — масла и барьерные кремы. Чувствительную легко перегрузить активами, а нормальную — пересушить, если не учитывать её баланс. И если вы наносите на комбинированную кожу плотный питательный крем «на всякий случай» — велика вероятность закупорки пор.
Основные типы кожи
В дерматологии принято выделять четыре основных типа кожи:
- сухая,
- жирная,
- комбинированная,
- нормальная.
Отдельно рассматриваются состояния кожи — чувствительность, обезвоженность, акне, купероз и т. д. Они могут быть у любого типа и требуют отдельного внимания.
Пять эффективных народных средств для увлажнения кожи
Шаг 1. Тест с умыванием
Это простой домашний способ понять, как кожа реагирует на отсутствие ухода.
Инструкция:
- Умойтесь мягким гелем или пенкой без агрессивных ПАВов.
- Не наносите тоник, крем или сыворотку.
- Подождите 1–1,5 часа и оцените ощущения и внешний вид кожи.
Результаты:
- стянутость, шелушение, ощущение сухости — кожа сухая;
- сильный блеск во всех зонах, расширенные поры, ощущение жирности — жирная;
- блеск только в Т-зоне (лоб, нос, подбородок), щеки — сухие или нормальные — комбинированная;
- нет выраженного блеска или сухости — нормальная.
Шаг 2. Бумажный тест
Можно использовать салфетку или тонкую рисовую бумагу (или специальные матирующие полоски). Спустя два часа после умывания аккуратно промокните кожу в пяти точках: лоб, нос, подбородок, щеки.
Оцените следы:
- масляные отпечатки на всех участках — жирная кожа;
- следы только в Т-зоне, на щеках — сухо — комбинированная;
- нет следов вообще, кожа сухая и матовая — сухая;
- легкий отпечаток, но без излишка блеска — нормальная.
Шаг 3. Поведение кожи в течение дня
Обратите внимание на привычное состояние кожи утром, днем и вечером.
- сухая кожа часто шелушится, бывает тусклой, реагирует на холод, перепады температуры, агрессивные средства.
- жирная — склонна к блеску, воспалениям, поры расширены, макияж «сползает».
- комбинированная — часто «капризная»: одна зона блестит, другая — сохнет.
- нормальная — сбалансирована, не требует постоянного «спасения».
Дополнительные признаки
Сухая кожа:
- тусклый цвет лица,
- чувство стянутости после умывания,
- склонность к ранним морщинам,
- тонкая, почти незаметные поры,
- макияж ложится ровно, но может подчеркивать шелушения.
Жирная кожа:
- блеск появляется через один–два часа после умывания,
- расширенные поры, особенно в Т-зоне,
- частые воспаления, черные точки,
- макияж быстро «плывет»,
- кожа плотная, может быть с сероватым подтоном.
Комбинированная кожа:
- жирная Т-зона и сухие или нормальные щеки,
- возможны локальные воспаления,
- макияж держится неоднородно,
- сезонные перепады: зимой кожа суше, летом жирнее.
Нормальная кожа:
- ровный тон,
- нет выраженного блеска или шелушений,
- комфорт без дополнительных ухаживающих средств,
- небольшие поры,
- минимальные реакции на уход.
Что важно понимать?
Тип кожи может меняться с возрастом, климатом, образом жизни, стрессом или гормональным фоном. Например, жирная подростковая кожа может стать нормальной к 30 годам, а нормальная — обезвоженной зимой. После длительных ретиноидов сухая кожа может стать чувствительной. Поэтому тип важно переоценивать каждый сезон — и подстраивать уход.
Как не перепутать тип и состояние?
Многие путают обезвоживание с сухостью. Это не одно и то же. Сухая кожа — это недостаток липидов, а обезвоженная — недостаток влаги, который может быть у любого типа, даже жирного. Если кожа выглядит тусклой, с мелкими морщинками, шелушится, но при этом блестит, скорее всего, она обезвожена.
Аналогично, чувствительность — не тип, а состояние. Она может быть у любого типа кожи и проявляться как реакция на смену климата, стресс, агрессивный уход или гормональные изменения.
Нужно ли идти к косметологу?
Домашняя диагностика подходит большинству, но если кожа нестабильна, появляются высыпания, пятна, стойкий зуд или шелушение — лучше обратиться к дерматологу или косметологу. Специалист может провести диагностику на аппаратах (например, анализ себума, увлажненности, барьера), уточнить наличие заболеваний и подобрать индивидуальный план ухода.
Подводя итог: определение типа кожи является ключом к эффективному уходу. От него зависит, будет ли ваш крем работать, нужен ли вам ретинол, и стоит ли переходить на масла или кислоты.
Важно наблюдать за своей кожей, слушать ее сигналы и не забывать: баланс — это не результат одного продукта, а система регулярного ухода. Зная, какая у вас кожа, вы сможете не просто бороться с проблемами, а предупреждать их заранее.
Ранее мы писали, как сохранить молодость кожи.