Как определить тип кожи лица: подробный гайд

Понимание типа своей кожи — фундамент ухода. От него зависят выбор кремов, текстура очищающих средств, потребность в маслах или кислотах и даже то, как долго продержится макияж. Ошибка в определении типа приводит к тому, что кожа становится суше, жирнее, начинает шелушиться или покрываться высыпаниями, хотя вы, казалось бы, делаете всё «по инструкции».

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Чтобы не подбирать уход методом проб и ошибок, важно научиться объективно оценивать свою кожу: как она реагирует на умывание, как ведет себя в течение дня, где блестит, а где — стягивается. Ниже — пошаговая система, как определить тип кожи без специальных приборов и салонной диагностики.

Почему важно знать тип кожи?

У каждого типа свои особенности и слабые места. Например, жирной коже нужны кератолитики и легкие текстуры, а сухой — масла и барьерные кремы. Чувствительную легко перегрузить активами, а нормальную — пересушить, если не учитывать её баланс. И если вы наносите на комбинированную кожу плотный питательный крем «на всякий случай» — велика вероятность закупорки пор.

Основные типы кожи

В дерматологии принято выделять четыре основных типа кожи:

сухая,

жирная,

комбинированная,

нормальная.

Отдельно рассматриваются состояния кожи — чувствительность, обезвоженность, акне, купероз и т. д. Они могут быть у любого типа и требуют отдельного внимания.

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Шаг 1. Тест с умыванием

Это простой домашний способ понять, как кожа реагирует на отсутствие ухода.

Инструкция:

Умойтесь мягким гелем или пенкой без агрессивных ПАВов. Не наносите тоник, крем или сыворотку. Подождите 1–1,5 часа и оцените ощущения и внешний вид кожи.

Результаты:

стянутость, шелушение, ощущение сухости — кожа сухая; сильный блеск во всех зонах, расширенные поры, ощущение жирности — жирная; блеск только в Т-зоне (лоб, нос, подбородок), щеки — сухие или нормальные — комбинированная; нет выраженного блеска или сухости — нормальная.

Шаг 2. Бумажный тест

Можно использовать салфетку или тонкую рисовую бумагу (или специальные матирующие полоски). Спустя два часа после умывания аккуратно промокните кожу в пяти точках: лоб, нос, подбородок, щеки.

Оцените следы:

масляные отпечатки на всех участках — жирная кожа;

кожа; следы только в Т-зоне, на щеках — сухо — комбинированная;

нет следов вообще, кожа сухая и матовая — сухая;

легкий отпечаток, но без излишка блеска — нормальная.

Шаг 3. Поведение кожи в течение дня

Обратите внимание на привычное состояние кожи утром, днем и вечером.

сухая кожа часто шелушится, бывает тусклой, реагирует на холод, перепады температуры, агрессивные средства.

кожа часто шелушится, бывает тусклой, реагирует на холод, перепады температуры, агрессивные средства. жирная — склонна к блеску, воспалениям, поры расширены, макияж «сползает».

— склонна к блеску, воспалениям, поры расширены, макияж «сползает». комбинированная — часто «капризная»: одна зона блестит, другая — сохнет.

— часто «капризная»: одна зона блестит, другая — сохнет. нормальная — сбалансирована, не требует постоянного «спасения».

Дополнительные признаки

Сухая кожа:

тусклый цвет лица,

чувство стянутости после умывания,

склонность к ранним морщинам,

тонкая, почти незаметные поры,

макияж ложится ровно, но может подчеркивать шелушения.

Жирная кожа:

блеск появляется через один–два часа после умывания,

расширенные поры, особенно в Т-зоне,

частые воспаления, черные точки,

макияж быстро «плывет»,

кожа плотная, может быть с сероватым подтоном.

Комбинированная кожа:

жирная Т-зона и сухие или нормальные щеки,

возможны локальные воспаления,

макияж держится неоднородно,

сезонные перепады: зимой кожа суше, летом жирнее.

Нормальная кожа:

ровный тон,

нет выраженного блеска или шелушений,

комфорт без дополнительных ухаживающих средств,

небольшие поры,

минимальные реакции на уход.

Что важно понимать?

Тип кожи может меняться с возрастом, климатом, образом жизни, стрессом или гормональным фоном. Например, жирная подростковая кожа может стать нормальной к 30 годам, а нормальная — обезвоженной зимой. После длительных ретиноидов сухая кожа может стать чувствительной. Поэтому тип важно переоценивать каждый сезон — и подстраивать уход.

Как не перепутать тип и состояние?

Многие путают обезвоживание с сухостью. Это не одно и то же. Сухая кожа — это недостаток липидов, а обезвоженная — недостаток влаги, который может быть у любого типа, даже жирного. Если кожа выглядит тусклой, с мелкими морщинками, шелушится, но при этом блестит, скорее всего, она обезвожена.

Аналогично, чувствительность — не тип, а состояние. Она может быть у любого типа кожи и проявляться как реакция на смену климата, стресс, агрессивный уход или гормональные изменения.

Нужно ли идти к косметологу?

Домашняя диагностика подходит большинству, но если кожа нестабильна, появляются высыпания, пятна, стойкий зуд или шелушение — лучше обратиться к дерматологу или косметологу. Специалист может провести диагностику на аппаратах (например, анализ себума, увлажненности, барьера), уточнить наличие заболеваний и подобрать индивидуальный план ухода.

Подводя итог: определение типа кожи является ключом к эффективному уходу. От него зависит, будет ли ваш крем работать, нужен ли вам ретинол, и стоит ли переходить на масла или кислоты.

Важно наблюдать за своей кожей, слушать ее сигналы и не забывать: баланс — это не результат одного продукта, а система регулярного ухода. Зная, какая у вас кожа, вы сможете не просто бороться с проблемами, а предупреждать их заранее.

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