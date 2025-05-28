Ведущая Елена Летучая показала образ для тренировки

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая снялась в топе и легинсах на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая позировала в черном топе, легинсах и розовой куртке. Образ дополнили кроссовки в тон и бейсболка. Волосы она уложила в хвост и отказалась от макияжа.

До этого ведущая выложила видео в красном бикини, снятое на Мальдивах.

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Недавно Елена Летучая выложила фото, на котором предстала в черном облегающем боди. Телеведущая дополнила его прозрачной юбкой в тон и высокими кожаными сапогами на каблуках. Знаменитость также надела несколько браслетов, золотые серьги-кольца и цепочку. Артистка была запечатлена с гладким пучком в номере отеля.

Позже телеведущая снялась в черном бельевом платье с глубоким декольте. Ведущая также поделилась фото интерьера кухни-гостиной с библиотекой и прозрачной стеной со встроенным экраном телевизора.