Одежда на языке архитектуры: Louis Vuitton показал новую круизную коллекцию

В Барселоне прошла эффектная презентация коллекции Louis Vuitton круиз 2026. Николя Жескьер, креативный директор модного дома, превратил знаменитый парк Гуэль Антонио Гауди в футуристичный подиум, где прошлое и будущее вступили в диалог. Коллекция стала оммажем средиземноморской культуре и архитектуре Гауди. Жескьер мастерски соединил элементы каталонского модерна с высокотехнологичными материалами. «Я хотел создать одежду, которая будет говорить на языке архитектуры», — пояснил дизайнер в интервью Vogue.

В нарядах прослеживались узнаваемые изгибы и формы, вдохновлённые творениями Гауди. Облегающие платья с асимметричными драпировками соседствовали с объёмными пальто, напоминающими фасады домов Барселоны. Особое внимание привлекли аксессуары — сумки повторяли формы мозаик парка Гуэль, а головные уборы напоминали знаменитые дымоходы Каса Мила.

Цветовая палитра коллекции отражала средиземноморский колорит: терракотовые оттенки, глубокие синие тона и золотистые акценты. Жескьер использовал инновационные ткани с эффектом «жидкого металла», которые переливались на солнце, как знаменитая барселонская ломаная мозаика «тренкадис» «Эта коллекция — о диалоге между ремеслом и технологиями, между традицией и новаторством», — отметил дизайнер.

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Многие модели сочетали ручную вышивку с лазерной резкой, демонстрируя высочайший уровень мастерства дома Louis Vuitton. Шоу завершилось эффектным выходом моделей в платьях с проекциями, которые превращали ткани в «живые» архитектурные чертежи. Этот приём стал метафорой всей коллекции — постоянного движения между искусством и модой, между прошлым и будущим.

Ожидается, что первые вещи из коллекции появятся в бутиках Louis Vuitton уже в ноябре 2025 года.

Источник фото: Louis Vuitton; Gettyimages