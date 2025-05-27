Антивозрастной массаж: какие проблемы он может решить

Среди поклонников естественной красоты без уколов антивозрастной массаж лица пользуется большой популярностью. Никакой боли, гематом — сиди и наслаждайся. О том, с какими возрастными проблемами поможет справиться массаж, какие приемы и техники существуют, и можно ли делать его дома, нам рассказал Александр Ледень — врач и основатель сети массажных салонов.

Что такое антивозрастной массаж

Антивозрастной массаж представляет собой комплекс мануальных техник, направленных на улучшение состояния кожи, укрепление мышц лица и стимуляцию крово- и лимфообращения. Благодаря ему повышается тонус кожи и мышц, активируется клеточный обмен и выводится лишняя жидкость. Лицо выглядит свежим, кожа приобретает сияние и здоровый вид.

Какие техники существуют

По словам нашего эксперта, среди наиболее эффективных техник можно выделить:

Лимфодренажный массаж. Он снижает отечность, улучшает выведение токсинов.

Скульптурный массаж, работающий с глубокими слоями мышц и подтягивающий овал лица.

Буккальный массаж, улучшающий кровоток в глубоких тканях.

Классический ручной лифтинг-массаж, активизирующий выработку коллагена.

«Эти методы помогают сохранить молодость кожи и придают лицу более здоровый и ухоженный вид. Возраст играет важную роль в выборе техники, — рассказывает эксперт. — В 25–35 лет акцент делается на лимфодренаж и легкий лифтинг. Начиная с 35 лет добавляются глубинные скульптурные методики, а после 45 лет массаж часто сочетается с косметологическими процедурами для достижения более выраженного эффекта», — расказывает врач.

Однако преимущества антивозрастного массажа не ограничиваются лишь улучшением состояния кожи. Он оказывает мягкое воздействие на нервную систему, снижается напряжение мышц, улучшаются сон и общее самочувствие. Массаж так же служит профилактикой асимметрий и мышечных зажимов.

Результаты от антивозрастного массажа становятся заметными уже после 2–3 сеансов: уменьшается отечность, цвет лица становится ровным. Через 5–6 процедур подтягивается овал, вы почувствуете, что кожа более упругая, плотная. Полноценный эффект достигается после курса из 8–10 сеансов.

«Рекомендуется проводить массаж 1–2 раза в неделю, а после завершения курса переходить на поддерживающий режим — 1 раз в 10–14 дней», — советует врач.

Можно ли выполнять массаж дома?

К сожалению, не все могут позволить себе регулярные визиты в салоны красоты. Хорошие новости: антивозрастной массаж можно делать и дома. Однако техники должны быть более щадящими.

«Подойдут такие техники, как поглаживание и мягкие выжимания по массажным линиям, постукивания подушечками пальцев, а также лимфодренаж по направлению от центра к периферии. Важно использовать качественные масла и избегать чрезмерного давления на кожу», — предостерегает эксперт.

Перед сеансом массажа подготовьте кожу: тщательно удалите макияж, увлажните лицо тоником. Для лучшего скольжения используйте теплое масло или крем. Рекомендуется сделать дыхательные упражнения для расслабления. После массажа можно нанести любимые косметические средства: сыворотку и крем.

Какие существуют противопоказания

Однако массаж может быть полезен не для всех. Рекомендуется воздержаться от сеанса, если есть:

воспаления и высыпания на коже,

герпес в активной стадии,

онкологические заболевания,

после инъекций (в этом случае необходима консультация специалиста) и нарушения свертываемости крови.

Действуйте мягко и аккуратно. Наш эксперт предупреждает, что при неправильном выполнении массажа могут возникнуть неприятные побочные эффекты: усиление отечности, синяки и микротравмы, растяжение кожи, а также усиление купероза.

Антивозрастной массаж — это важная часть системного подхода к своему здоровью и внешнему виду. Отказ от вредных привычек, здоровый сон, соблюдение режима дня, правильное питание, достаточное количество воды и физическая активность помогут вам выглядеть прекрасно в любом возрасте.