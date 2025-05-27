Как создать модный образ с джинсами этим летом

Лето и джинсы — казалось бы, не самая совместимая пара. Хочется дышащих и летящих ярких тканей, свободы и легкости. Но джинсы, с другой стороны, никогда не выйдут из моды, сочетаются с чем угодно, подходят ко всем цветотипам и возрастам: всегда уместны, если правильно подать. Они остаются в обиходе даже в жару, особенно в мегаполисе, где шорты не всегда уместны, а легкие платья хочется сменить на что-то более структурное или неформальное. Главное — выбрать правильную модель и сочетания. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать джинсы в летний гардероб и не ощущать себя жертвой модных стереотипов.

Выбирайте легкий деним и свободный крой

Забудьте про плотные, сжимающие skinny — летом рулит комфорт. Идеальные модели: бойфренды, mom jeans, широкие брюки-палаццо из денима, джинсы-карго или бананы.

«Обратите внимание на состав: добавка лиоцелла, льна или тонкий хлопок в составе делают ткань „летящей“ и дышащей. Цвет — светлый, вареный, выбеленный или пастельный», — предлагает стилист.

Сочетайте с базовыми топами и кропами

Чтобы уравновесить плотность денима, верх должен быть легким и минималистичным. Отлично подойдут хлопковые футболки, кроп-топы, майки на тонких бретелях, рубашки из вискозы или льна, повязанные узлом. Лайфхак стилиста: джинсы с завышенной талией в сочетании с укороченным топом визуально делают длиннее ноги и стройнее силуэт.

Добавляйте цвет и текстуру

Лето — не время монохрома. Джинсы — идеальная основа для экспериментов. Яркий шелковый платок на поясе, неоновый топ, плетеная сумка, сандалии с ремешками — все это делает образ живым. Белые джинсы — особенно благодарный холст для цветных и принтованных вещей. А вареный деним неожиданно круто сочетается с романтичными рукавами и кружевом.

Обувь — легкая и открытая

Сандалии-гладиаторы, босоножки на танкетке, сабо, слипоны, мюли — все, что открывает ногу и добавляет воздуха. Даже грубые джинсы будут выглядеть по-летнему, если к ним надеть светлые босоножки с тонкими ремешками. А вот тяжелые кроссовки лучше оставить для прохладных дней или вечерних выходов в неформальном стиле.

Акцент на аксессуары

Широкополая шляпа, солнцезащитные очки с яркой оправой, льняная сумка, украшения в стиле бохо или морская тема — все это придает джинсам отпускной флер. Даже простой образ «джинсы и белая майка» становится стильным, если добавить крупные серьги, по-прежнему актуальную панамку-ведро или классический берет, соломенную сумку, балетки — и хорошее настроение.