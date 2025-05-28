Звезда «Одних из нас» снялась для мужского журнала в откровенном образе

Звезда The Last of Us без штанов снялась для мужского журнала
Американская актриса Кейтлин Дивер без штанов снялась для мужского журнала GQ Hype. Соответствующий снимок появился на сайте глянцевого издания.
28-летняя звезда популярного сериала The Last of Us («Одни из нас») предстала на размещенном кадре, лежа на подушке и держа в руках джойстик. Так, она позировала перед камерой в голубых балетках, объемной светло-серой куртке, телесных колготках и трусах.
Кроме того, редакторы опубликовали фото, где Дивер продемонстрировала фигуру в кожаном костюме французского люксового бренда Gucci, который состоял из топа с молнией и облегающей юбки. Также для этого образа она примерила остроносые туфли марки Jude.
Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов», британская актриса Софи Тернер поделилась откровенным кадром с девичника.