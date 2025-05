Звезда «Одних из нас» снялась для мужского журнала в откровенном образе

Американская актриса Кейтлин Дивер без штанов снялась для мужского журнала GQ Hype. Соответствующий снимок появился на сайте глянцевого издания.

28-летняя звезда популярного сериала The Last of Us («Одни из нас») предстала на размещенном кадре, лежа на подушке и держа в руках джойстик. Так, она позировала перед камерой в голубых балетках, объемной светло-серой куртке, телесных колготках и трусах.

Кроме того, редакторы опубликовали фото, где Дивер продемонстрировала фигуру в кожаном костюме французского люксового бренда Gucci, который состоял из топа с молнией и облегающей юбки. Также для этого образа она примерила остроносые туфли марки Jude.

