Дженнифер Лопес обнажила ягодицы на публике

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

© кадр из шоу «Американский идол: Поиск суперзвезды»

55-летняя звезда посетила церемонию вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе. Для мероприятия она выбрала облегающий темно-синий комбинезон в пайетках. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким вырезом, который обнажал спину артистки и часть ягодиц.

© Lenta.ru

В то же время исполнительница надела туфли на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ранее в мае Дженнифер Лопес случайно оголила грудь на красной дорожке из-за выреза на платье.