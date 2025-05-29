Ведущий «Модного приговора» призвал носить «мыльницы»

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить обувь в виде мыльницы. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Нашумевший хит прошлого лета — jelly shoes / еще их называют «мыльницами» / актуальны и этим летом! Носите их не только на курортах, но и в городе! За удобство не отвечаю, но выглядит эта обувь ностальгически мило!» — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».