Почему Белла Хадид — икона стиля

Белла Хадид уже давно закрепила за собой статус иконы стиля, умело сочетая последние тренды с индивидуальным подходом. Её образы — это всегда идеальный баланс между модой и практичностью, что делает их отличным ориентиром для создания летних луков. Вдохновившись недавними выходами супермодели, мы выделили пять стильных идей, которые стоит взять на заметку для лета 2025 года. Эти аутфиты легко повторить, сохранив при этом свою уникальность.

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Открытые плечи и деним

Одежда с открытыми плечами остаётся в центре внимания уже второй сезон, и Белла Хадид знает, как сделать этот тренд универсальным. Она выбрала облегающий однотонный топ с открытыми плечами, который стал акцентом образа без лишних деталей. Такой верх подчёркивает ключицы и добавляет женственности, оставаясь при этом минималистичным. В пару к топу Белла подобрала прямые голубые джинсы с модными разрезами на коленях — деталь, которая возвращается в моду в 2025 году. Этот образ идеально подойдёт для прогулок или встреч с друзьями: дополните его лёгкими кедами или сандалиями и лаконичной сумкой через плечо. Для вечернего выхода добавьте крупные серьги и яркую помаду.

Гороховая юбка и контрастный верх

Принт в горох — абсолютный хит лета 2025, и Белла мастерски интегрировала его в свой гардероб. Её выбор — миди-юбка с сочетанием крупных и мелких точек. Чтобы сбалансировать кокетливость принта, модель дополнила юбку «грубым» верхом — объёмным бомбером в прохладную погоду. В жаркие дни его можно заменить расслабленной футболкой или укороченным топом в нейтральных тонах. Такой контраст текстур и настроений создаёт динамичный образ, который подойдёт для городских прогулок или свиданий. Дополните лук минималистичными аксессуарами, например, тонким чокером или солнцезащитными очками в металлической оправе.

Белый тотал-лук

Белый цвет — один из главных трендов тёплого сезона, и Белла Хадид продемонстрировала, как сделать монохромный образ эффектным. На Лазурном побережье она появилась в total white аутфите, состоящем из корсетного топа и брюк-буткатов. Такой комплект визуально удлиняет силуэт и подчёркивает фигуру. Главное правило — выбирать вещи одного оттенка, будь то молочный, жемчужный или кипенно-белый. Вы можете экспериментировать с элементами: замените брюки на юбку-карандаш или шорты, а корсет — на лёгкую рубашку. Для завершения образа добавьте белые мюли или балетки и сумку с текстурой, например, плетёную.

Мини-юбка и топ с высоким горлом

Вдохновением для одного из самых запоминающихся образов Беллы послужил культовый стиль Шерон Тейт из фильма «Однажды в Голливуде». Модель выбрала прямую мини-юбку в сочетании с облегающим топом с высоким горлом — современная интерпретация ретро-образа. В отличие от длинных рукавов, которые носила Марго Робби в фильме, Белла сделала ставку на укороченный топ, что идеально подходит для летней жары. Контраст цветов — например, чёрный топ и белая юбка — добавляет луку графичности. Этот образ подойдёт для вечеринок или городских выходов: дополните его босоножками на тонких ремешках и крупными солнцезащитными очками в стиле Y2K.

Платье-пиджак и рубашка

Платья-пиджаки переживают новый виток популярности, и Белла Хадид выбрала приталенную модель, которая подчёркивает фигуру. В отличие от оверсайз-вариантов прошлых лет, в 2025 году в моде силуэты до середины бедра или колена, которые выглядят элегантно и современно. Белла дополнила платье белой рубашкой, создав актуальный «офисный» образ с ноткой расслабленного шика. Этот приём идеально подходит для прохладных летних дней или вечерних мероприятий. Выбирайте платье-пиджак в нейтральных тонах — чёрном, сером или тёмно-синем — и сочетайте его с рубашкой контрастного цвета. Завершите образ лоферами или ботильонами и минималистичным клатчем.

Как адаптировать образы Беллы

Белла Хадид умеет превращать простые вещи в модные заявления, и её луки легко адаптировать под свой стиль. Чтобы повторить её подход, начните с базовых элементов гардероба — однотонных топов, джинсов или юбок — и добавляйте акцентные детали, такие как принты, контрастные текстуры или трендовые аксессуары. Важно учитывать пропорции: облегающий верх, как у Беллы, лучше сочетать со свободным низом, и наоборот.

Почему Белла — икона стиля

Образы Беллы Хадид вдохновляют миллионы, потому что она умело балансирует между высокой модой и повседневным комфортом. Её стиль — это сочетание смелости и универсальности, где каждый элемент продуман до мелочей. Лето 2025 года — идеальное время, чтобы экспериментировать с открытыми плечами, белыми тотал-луками или ретро-принтами, вдохновляясь луками супермодели. Добавьте к этим идеям свою индивидуальность — и вы получите образы, которые будут притягивать взгляды и поднимать настроение!