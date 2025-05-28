«Не грудь, а вымя». В Сети разнесли рекламу бюстгальтеров российского бренда

Рекламу больших бюстгальтеров российского бренда Crazy beach обругали в сети фразой «не грудь, а вымя». Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах манекенщица продемонстрировала данное нижнее белье черного и бежевого цветов размеров 105 H и 85 H, которое держала в руках. В свою очередь, сама модель предстала в плиссированной мини-юбке с завышенной талией и бюстгальтере размера 65 K.

«Даже мою большую грудь он прекрасно держит без бретелей», — отметила девушка.

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Видео бренда набрало 1,5 миллиона просмотров и стало вирусным. При этом часть зрителей раскритиковали бра и внешность показавшей их манекенщицы.

«Это не бюстгальтер, а чехлы на самолет», «Сумка на случай, когда идешь на рынок за двумя арбузами», «Это не грудь, это вымя», «У меня голова меньше одной ее груди», «Сделайте операцию», «А если вам 10 килограммов сбросить? Сейчас грудь жутко смотрится», «Что в этом красивого? Блевать хочется», — заявили юзеры.

В то же время другие пользователи сети заступились за модель и продукцию марки.

«Женщины, вы опустились ниже плинтуса! Как вы можете осуждать женскую грудь? Вы ведь тоже с ней родились», «Когда женщины перестанут извергать яд в сторону женщин? Как у "мужчин" поворачиваются языки такое говорить? Мир сошел с ума», «Я в шоке оттого, сколько злобы в комментариях. Смеяться над чужой проблемой — это не ирония, это отвратительно», «Люди просто не знают боль всех дам с большой грудью, а бренду уважение за такое отношение», — парировали они.

Ранее в мае женщины возмутились пошлым дизайном трусов популярного бренда Boux Avenueс.