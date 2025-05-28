Три бутылки водки и 15 коктейлей: погибшим в Байкальске школьникам продали алкоголь через интернет

Четыре подростка погибли в результате резни на даче в Байкальске. Пятый, которого подозревают в убийстве, сгорел в доме. Вечеринка за городом сопровождалась распитием алкогольных напитков, которые несовершеннолетние купили через Интернет, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подростки узнали, как можно купить спиртное, не посещая магазин. Они сделали заказ, а позже их совершеннолетний знакомый доставил его. Таким образом, на вечеринке было три бутылки водки, 15 бутылок слабоалкогольных коктейлей, две бутылки джина и бутылка крепкого пива.

Следователи уже установили личность того, кто принес детям алкоголь, и вызвали его на допрос. Также они выясняют, как было продано спиртное через Сеть.

Ранее сообщалось, что резня на даче в Байкальске началась после вечеринки. Убийца проснулся и стал резать приятелей.