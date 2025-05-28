Стилист Лисовец поспорил с депутатом Милоновым из-за длины юбки

Мослента

Депутат Госдумы Виталий Милонов не сошелся во мнениях со стилистом Владом Лисовцом по поводу «правильной» длины юбки.

«Привык осуждать всех». Стилист поспорил с Милоновым из-за длины юбки
© Мослента

Депутат Госдумы Виталий Милонов не сошелся во мнениях со стилистом Владом Лисовцом по поводы «правильной» длины юбки. Произошло это в эфире программы «Вопрос спорный».

Предмет спора максимально прост: он про мини. Точнее, про то, какой длины юбки (не)должна надевать женщина на работу. По мнению Милонова, необходимо запретить женщинам носить мини-юбки на службе. А следить за тем, в чем по офису ходят их сотрудницы, обязаны работодатели. Работать это должно примерно акт: увидел начальник, что ты в мини, и немедленно отправил тебя домой, не оплатив этот день.

«Выходной тебе! Только за свой счет. Получи наказание. Здесь вопрос этики, когда можно к девушке будет подойти и сказать: дорогая, ты, пожалуйста, соблюдай корпоративный дресс-код. И то, что вы считаете, что вы можете надевать юбку, из-под которой торчат трусы, вы это делайте, пожалуйста, но где-нибудь в лесу», — заявил Милонов.

Однако, как и следовало ожидать, с ним категорически не согласился другой гость программы — Влад Лисовец.

«Что подразумевается под вульгарностью? Человек так воспитан. Он вырос, он ничего не видел. Только привык осуждать всех. Он выбился в люди. И он теперь решает. В его глазах что-то другого цвета — уже вульгарность», — отреагировал знаменитый стилист, который, к тому же, отметил, что сексуальный подтекст в выборе одежды обязателен. Он-то и тянет человека на работу.