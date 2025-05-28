«Привык осуждать всех». Стилист поспорил с Милоновым из-за длины юбки

Стилист Лисовец поспорил с депутатом Милоновым из-за длины юбки
Депутат Госдумы Виталий Милонов не сошелся во мнениях со стилистом Владом Лисовцом по поводу «правильной» длины юбки.
Депутат Госдумы Виталий Милонов не сошелся во мнениях со стилистом Владом Лисовцом по поводы «правильной» длины юбки. Произошло это в эфире программы «Вопрос спорный».
Предмет спора максимально прост: он про мини. Точнее, про то, какой длины юбки (не)должна надевать женщина на работу. По мнению Милонова, необходимо запретить женщинам носить мини-юбки на службе. А следить за тем, в чем по офису ходят их сотрудницы, обязаны работодатели. Работать это должно примерно акт: увидел начальник, что ты в мини, и немедленно отправил тебя домой, не оплатив этот день.
«Выходной тебе! Только за свой счет. Получи наказание. Здесь вопрос этики, когда можно к девушке будет подойти и сказать: дорогая, ты, пожалуйста, соблюдай корпоративный дресс-код. И то, что вы считаете, что вы можете надевать юбку, из-под которой торчат трусы, вы это делайте, пожалуйста, но где-нибудь в лесу», — заявил Милонов.
Однако, как и следовало ожидать, с ним категорически не согласился другой гость программы — Влад Лисовец.
«Что подразумевается под вульгарностью? Человек так воспитан. Он вырос, он ничего не видел. Только привык осуждать всех. Он выбился в люди. И он теперь решает. В его глазах что-то другого цвета — уже вульгарность», — отреагировал знаменитый стилист, который, к тому же, отметил, что сексуальный подтекст в выборе одежды обязателен. Он-то и тянет человека на работу.