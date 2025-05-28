Франко-американский актер Тимоти Шаламе ошеломил публику многомиллионными нарядами на баскетбольных матчах. Материал публикует Page Six.

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Именитый болельщик Knicks регулярно посещает матчи команды, в том числе в компании других знаменитостей, например, с возлюбленной Кайли Дженнер или рэпером Bad Bunny. Модные обозреватели заметили, что телезвезда посещает спортивные мероприятия в вещах исключительно люксовых брендов.

Так, для одного из последних матчей, Шаламе выбрал велюровый костюм Chrome Hearts и ботинки из коллаборации упомянутого бренда с маркой Timberland. Стоимость такой обуви варьируется от 19 до 33 тысяч долларов (от 1,5 до 2,6 миллиона рублей). Актер также надевал ярко-оранжевые брюки и кепку Chrome Hearts за десятки тысяч долларов.

Что касается украшений, Шаламе предпочел ювелирные изделия Cartier, в том числе бриллиантовые часы, цена которых достигает 46 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).