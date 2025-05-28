Чтобы кожа оставалась здоровой и ухоженной, важно не только использовать уходовые средства, но и избегать распространенных ошибок. Некоторые из них могут казаться безобидными или даже полезными, но на деле наносят серьезный вред.

Вот что точно не стоит делать:

Умываться обычным мылом

Оно разрушает защитный барьер кожи, нарушает pH и приводит к сухости, стянутости и шелушению. Вместо него выбирайте мягкие очищающие средства, подходящие по типу кожи.

Выдавливать прыщи

Это прямой путь к воспалению, рубцам и пигментации. Кроме того, можно разнести инфекцию на здоровые участки кожи. Даже если руки чистые, лучше доверить лечение высыпаний дерматологу.

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Протирание кожи спиртом

Так делают многие с жирной или проблемной кожей, надеясь уменьшить выработку кожного сала. Но спирт пересушивает кожу, из-за чего она начинает вырабатывать еще больше кожного сала в ответ на стресс. Получается замкнутый круг.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.