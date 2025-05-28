Модные свадебные платья 2025 года: как найти то самое

Самые модные свадебные платья 2025 года, их тренды, фасоны и лучшие модели. Вдохновитесь идеальным свадебным образом вместе с Super.

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Несмотря на то что свадьбы играются круглый год, именно летняя пора считается свадебным сезоном. Super вместе с дипломированным стилистом Ольгой Родиной рассказывает, как невесте выбрать наряд для самого важного дня. Помните главное: должно быть не только стильно, но и комфортно.

Тренды 2025 года с фото

Что-то новое, что-то старое, что-то голубое и что-то позаимствованное — есть во многих странах такая традиция, которой придерживаются невесты, составляя свой свадебный образ. И, кажется, дизайнеры решили к ней обратиться, размышляя над новыми нарядами.

«Помпезные свадьбы ушли в прошлое. Да, многие звёзды продолжают устраивать пышные торжества, но общая тенденция — это камерные церемонии. Зачастую многие ограничиваются походом в ЗАГС и обедом в ресторане для самых близких. А потому и модели свадебных платьев стали лаконичнее, демократичнее. Дизайн упростился, но, к слову, произошло это не вчера», – Ольга Родина.

Популярные цвета и материалы

Времена меняются, мода тоже, но неизменным остаётся одно — белый цвет на свадьбах во всех его проявлениях. Как бы то ни было, дизайнеры предлагают не ограничивать себя в оттенках: в новых коллекциях мировых брендов появились бледно-голубые наряды, которые потеснили с пьедестала почёта позиции в персиковых тонах. Ещё один тренд — алый, для самых дерзких. Но если у вас всё же не хватает смелости на такие эксперименты, но хочется как-то самовыразиться, фэшн-эксперты предлагают добавить к белому платью изящную чёрную ленту.

Что касается материалов, то здесь никаких правил: кружево, сатин, фатин, шифон, тюль, шёлк — для более лёгких образов, а атлас, тафта, парча, жаккард — для минималистичных скульптурированных силуэтов.

Популярные модели

Новый сезон богат на тренды, среди которых каждая девушка сможет выбрать тот, что больше всего ей подходит.

Драпировки

Декоративные складки придают одежде королевский вайб. Несомненное достоинство драпировки ещё и в том, что она скрывает возможные недостатки фигуры. В новых коллекциях дизайнеры дали волю фантазии и добавили сборки везде, где только можно.

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Бохо

Стиль бохо прекрасно ложится на свадебную тематику: шифон и кружево настраивают на романтический лад, оборки и воланы придают походке лёгкости. Приглушённые пастельные оттенки, присущие этой эстетике, — достойная альтернатива белому цвету.

Мини

Стремление к максимальному комфорту привело к тому, что многие невесты отдают предпочтение коротким нарядам. Платья-трапеции в стиле 60-х или приталенные модели с фантазийной юбкой — на собственной свадьбе хочется от души повеселиться, и ничто не должно сковывать движения. Факт!

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Корсет

Тренд на нарочитую женственность обратил взоры дизайнеров на элементы моды эпохи романтизма, то есть XVIII века. Мы про корсеты. Это может быть ажурная модель в будуарной эстетике, просвечивающаяся сквозь нежное тюлевое платье, или лаконичный вариант с чёткими линиями и открытыми плечами.

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Банты

Кокетливые бантики небольших размеров последние несколько сезонов часто можно увидеть на повседневной одежде. Но в мире свадебных нарядов всё намного драматичнее: в 2025 году одна из самых трендовых акцентных деталей — это огромный бант, особенно если он расположен на спине.

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Кейп или накидка

Кейпы вернулись на подиум прошлой осенью, поэтому адаптировать их под свадебные нужды было вопросом времени. Лёгкая полупрозрачная накидка с шитьём, атласные варианты, переходящие в шлейф, или сдержанные короткие кейпы из плотной ткани — зачастую это съёмная деталь, которая создаёт ощущение, что у вас два наряда.

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Баскская талия

Это заниженная линия талии с V- или U-образным кроем. Платья с таким кроем носили в викторианскую эпоху, которая активно вдохновляет дизайнеров в наше время. Не обязательно выбирать модели с пышной многослойной юбкой: есть много более лёгких и спокойных вариантов.

Как правильно выбрать свадебное платье: советы

Критериев, которые стоит учесть при выборе идеального свадебного платья, довольно много. Это и тип фигуры, и стиль мероприятия, и сезон. Главное — ничего не забыть.

Тип фигуры

Прямоугольник — визуально создать талию поможет пояс (А-силуэты) или баска (платье-футляр). Также стоит добавить объём в груди и бёдрах — за счёт рюш, кружева, драпировок, воланов.

— визуально создать талию поможет пояс (А-силуэты) или баска (платье-футляр). Также стоит добавить объём в груди и бёдрах — за счёт рюш, кружева, драпировок, воланов. Груша — обладательницам пышных бёдер и узких плеч подойдут платья А-силуэтов и с пышной юбкой. Прямой фасон и «русалка» подчеркнут достоинства фигуры.

— обладательницам пышных бёдер и узких плеч подойдут платья А-силуэтов и с пышной юбкой. Прямой фасон и «русалка» подчеркнут достоинства фигуры. Яблоко — здесь важно сместить акцент с проблемной зоны живота. С этой задачей отлично справляются модели в греческом стиле, платья с завышенной талией и струящейся юбкой в пол.

— здесь важно сместить акцент с проблемной зоны живота. С этой задачей отлично справляются модели в греческом стиле, платья с завышенной талией и струящейся юбкой в пол. Песочные часы — невестам с пропорциональной фигурой есть где разгуляться: им подойдут и классические модели, и платья в актуальной сейчас бохо-эстетике, свободные силуэты и облегающий крой.

— невестам с пропорциональной фигурой есть где разгуляться: им подойдут и классические модели, и платья в актуальной сейчас бохо-эстетике, свободные силуэты и облегающий крой. Перевёрнутый треугольник — широкие по отношению к бёдрам плечи помогут сбалансировать платья с многослойной юбкой. Облегающие силуэты тоже подойдут, но стоит обратить внимание на V-образную горловину или открытую спину и шлейф.

Сезон

Время года, безусловно, диктует свои правила. Зимой даже на свадьбу нужно одеваться теплее: плотные ткани, длинный рукав… Однако всегда можно обхитрить погоду, дополнив лёгкое платье мечты элегантным пальто или шубой. Как бы то ни было, лето — далеко не идеальный сезон в плане выбора наряда. Капризы тёплого периода сложно предугадать, особенно если платье покупалось за несколько месяцев до торжества. Оптимальный выход из ситуации — например, наряд с открытыми плечами плюс болеро с длинными рукавами, которое сочетается по декору с платьем. Кроме того, сейчас в тренде кейпы и накидки: воздушные варианты можно смело сочетать с лаконичными платьями-футлярами или струящимися моделями.

Стиль свадьбы

Будет, наверно, странно, если на своей свадьбе в стиле бохо вы появитесь перед гостями в строгом платье-футляре. И наоборот: классическое мероприятие не приемлет расслабленных силуэтов с оборками и воланами. А греческий стиль и платье-комбинация придутся больше к месту на пляжных свадьбах. А пышный наряд просится в роскошный ресторан.

Общие рекомендации

Не оставляйте покупку платья на последний момент: некоторые невесты месяцами не могут найти то самое.

Не берите с собой большую группу поддержки: у всех разные взгляды, а свадебное платье в первую очередь должно нравиться вам.

Не стоит примерять все платья подряд: взгляд быстро «замылится».

Не бойтесь обратиться за советом к консультанту в салоне: возможно, вам предложат фасон, который вы не рассматривали, но именно он окажется самым выигрышным.

Не покупайте платье, которое вам мало: «До свадьбы похудею» обычно не срабатывает.

Не смотрите на размер, указанный на бирке: если вы носите 42-й, вам вполне может подойти и 40-й, и 44-й.

Аксессуары

Правило по подбору аксессуаров к свадебному платью, по сути, одно: действуйте по принципу «противоположности притягиваются». Чёткая тенденция к упрощению кроя нарядов позволяет поэкспериментировать с украшениями. Чем лаконичнее платье, тем ярче и даже массивнее могут быть те же серьги, колье или браслет. Если же вы собираетесь быть принцессой в многослойных юбках на своём свадебном балу, то ограничьтесь изящными, миниатюрными украшениями. К слову, они хорошо дружат и с минималистичной одеждой, но при этом вы должны быть обладательницей яркой внешности.

К слову, о главном свадебном аксессуаре — фате: она может быть как длинной, так и короткой, как пышной, так и в один слой. Её легко заменить венком или ободком. Вуалетка и шляпа — в особенном тренде.

Комментарий стилиста

Super попросил фэшн-эксперта Ольгу Родину дать несколько комментариев на свадебную тему и выделить тренды, на которые стоит обратить особое внимание. Так, например, среди фасонов выделяются приталенные позиции и модели с открытыми плечами корсетного типа. И то, и другое смотрится максимально эффектно. Интересны варианты в виде футляра в длине миди. А ещё можно рассмотреть юбку-баллон: если в повседневной жизни такая модель уже неактуальна, то для свадебного торжества — самое то!

«Некоторые девушки отказываются от фаты. Она им не нужна, потому что, если рассуждать объективно, этот аксессуар, особенно в длинном исполнении, не про комфорт. Удобство сейчас на первом плане, и многие невесты, особенно юные, целенаправленно отдают предпочтение коротким нарядам. Длинные в пол тоже востребованы, но с минимальным декором, например, это может быть декорированный кружевом лиф».

Но если от фаты многие отказываются, отмечает эксперт, то букет всегда остаётся. Это обязательная история. Как и цвет: холодный белый, молочный, айвори — оттенок стоит подбирать, ориентируясь на собственный фототип, то есть тон кожи и волос. Неизменным остаётся тот факт, что для свадьбы девушки по большей части выбирают платье. Комбинезоны и брючные костюмы тоже в почёте, но звание фаворита остаётся всё ещё за платьем.