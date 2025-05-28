Бывшая жена Аршавина оценила свою внешность после восстановления носа

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина оценила внешность после восстановления носа. Соответствующее интервью публикует Пятый канал.

© Lenta.ru

42-летняя модель, которая потеряла нос из-за аутоиммунного заболевания и успешно восстановила его, посетовала, что прежнюю внешность уже не вернуть. Однако знаменитость заявила о принятии себя после множества операций.

«Все равно нет такой красоты, которая была. Нет. Все равно есть свои рубцы, изъяны, уже выражение лица, возможно, другое. Зато появилось столько радости. Сейчас мне нравлюсь я даже с теми изъянами, которые на сегодняшний день есть», — призналась она.

В апреле бывшая жена Аршавина показала внешность после финальной операции на носу. Она снялась в клинике, где проходила коррекцию внешности.