Актриса Кейт Хадсон снялась в бикини и коротких шортах. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сделав подборку кадров с отдыха. Она позировала на территории курорта с виноградниками и винодельней в Калифорнии.

«Спасибо за то, что вы стали идеальным оазисом во время незабываемых выходных. И за то, что следили, чтобы мой стакан всегда был полон», — отшутилась артистка.

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У знаменитости трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.

Звезда недавно объяснила, почему не хочет выходить замуж за своего жениха. Актриса призналась Дрю Бэрримор, что Фудзикава сделал ей предложение пять лет назад, и она сказала «да», но артистке больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Хадсон также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с возлюбленным даже не думают о свадьбе.