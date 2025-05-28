Пять лучших процедур для устранения второго подбородка

Второй подбородок — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются и молодые, и зрелые женщины. Он может появиться из-за наследственности, лишнего веса, возрастных изменений или ослабления мышц шеи. Однако современная косметология предлагает эффективные методы борьбы с этим нежелательным эффектом. О том, какие процедуры считаются самыми результативными и безопасными, нам рассказала Айсулу Токаева — врач-косметолог, дерматовенеролог.

Инъекции липолитиков

Одной из самых популярных методик является использование липолитиков — препаратов, которые растворяют жировые отложения. Они делятся на прямые и непрямые.

«Процедура малоинвазивна, если применяются непрямые липолитики: они хорошо подходят для локальных проблем и не требуют длительной реабилитации. Если врач использует прямые липолитики, то будет выраженная болезненность и длительная отечность», — рассказывает Алсу.

Плюсы: быстрый эффект, дискомфорт зависит от препарата.

Особенности: требуется курс процедур, строгое соблюдение рекомендаций врача.

Контурная пластика

С помощью филлеров можно скорректировать овал лица, подтянуть контур, увеличить губы или изменить их форму. Контурная пластика не удаляет жир, но помогает скрыть небольшой второй подбородок, улучшить общий профиль и сделать лицо более скульптурным.

«Также возможно комбинированное введение филлеров с биостимуляторами — препаратами, которые активируют синтез коллагена. Такой подход не только визуально улучшает контур, но и укрепляет ткани изнутри», — говорит наш эксперт.

Плюсы: мгновенный результат, эффект до 12 месяцев.

Особенности: важно выбрать опытного врача для естественного результата.

Аппаратные процедуры (RF-лифтинг, ультразвук)

Радиочастотный лифтинг и ультразвуковая терапия стимулируют выработку коллагена и улучшают тонус кожи, что помогает подтянуть складку под подбородком и уменьшить объем. Алсу:

«Хорошие ориентиры для ультразвука — волны на 1,3 и 10 HZ: они работают на разной глубине тканей. Что касается RF, то здесь всегда идет речь о качественном биполярном воздействии. Обученный специалист, соблюдающий протокола процедуры, — это 50 процентов успеха. Другие 50 процентов — правильно подобранное воздействие для конкретного пациента».

Наиболее выраженные результаты дают сочетания RF-лифтинга с микротоками или фракционным лазером. Последний особенно эффективен при дряблой коже и постозности под нижней челюстью.

Плюсы: неинвазивность, улучшение качества кожи.

Особенности: курс из нескольких сеансов, эффект развивается постепенно.

Массаж и лимфодренаж

Специальные техники массажа помогают улучшить микроциркуляцию, уменьшить отечность и стимулировать лимфоток. Это хороший вспомогательный метод, особенно в комплексе с другими процедурами.

Популярные техники: буккальный массаж (внутриротовой), японская техника «кобидо», вакуумный массаж. Они не только укрепляют мышцы, но и способствуют оттоку застойной жидкости, визуально уменьшая объем подбородка.

Плюсы: улучшение текстуры кожи, профилактика.

Особенности: требует регулярности и комплексного подхода.

Хирургические методы

В сложных случаях, когда жировые отложения и кожный фрагмент слишком выражены, рассматривается возможность хирургической подтяжки или липосакции. Это радикальный, но очень эффективный способ.

«Современные технологии позволяют выполнять липосакцию подбородка через минимальные проколы под местной анестезией. Также часто применяется нитевая подтяжка — армирование области нижней трети лица биоразлагаемыми нитями, которые одновременно фиксируют и омолаживают ткани», — говорит косметолог.

Плюсы: выраженный и длительный результат.

Особенности: необходимость реабилитации, риски и противопоказания.

Дополнительные советы

Поза во сне и осанка напрямую влияют на состояние подбородочной зоны. Сон на высокой подушке и сутулость могут провоцировать застой жидкости и провисание кожи. Домашний уход тоже имеет значение: ищите кремы с пептидами, кофеином, ниацинамидом — они улучшают микроциркуляцию и плотность кожи. Регулярная гимнастика для лица (фейсфитнес) помогает укрепить платизму — мышцу шеи, отвечающую за тонус подбородочной области. Главное — заниматься под контролем специалиста, чтобы не усугубить асимметрию.

Комплексный подход и регулярный уход — лучший путь к молодости и красоте.