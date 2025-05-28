Какие сумки окончательно вышли из моды в 2025

Мода — быстро меняющийся и капризный мир, где каждое новое течение может быстро вытеснить предшествующее. И сумки тому не исключение. Дизайнер Зинаида Серова рассказала о моделях сумок, которые когда-то были на пике популярности, но сегодня просто пылятся в шкафу. И лучше их оттуда не доставать.

Сумки кросс-боди

Еще недавно они украшали образы модниц, но сегодня уже не так актуальны. На смену удобным практичным и универсальным моделям пришли более изысканные и элегантные, такие как клатчи и мини-сумки.

«На их фоне кросс-боди стали выглядеть обыденно и не столь привлекательно. К тому же модные тенденции предполагают, что теперь клатчи можно носить не только с традиционными пафосными нарядами, но и в деловом образе и даже со спортивной одеждой», — комментирует дизайнер.

Пластиковые сумки

Прозрачные пластиковые модели, которые многие полюбили за легкость и яркие цвета, также потеряли актуальность. Зинаида:

«Они идеально подходили для летних прогулок и пляжного отдыха, но со временем стали восприниматься как нечто одноразовое и не экологичное. Сегодня большинство отдают предпочтение моделям из натуральных и долговечных материалов, таких как кожа или переработанные ткани».

Сумки с логотипами

Буквально несколько лет назад сумки с броскими логотипами брендов были на пике моды. Люди стремились подчеркнуть свой статус с помощью таких ярких аксессуаров. Однако сейчас в тренде минимализм и такие модели воспринимаются иначе, становятся дурным тоном. Сегодня модницы предпочитают более утонченные варианты, которые не кричат о бренде.

Сумки из денима

Модели из джинсы долгое время органично вписывались в модные тенденции, так как сочетали практичность и стиль. Однако в последние годы их популярность стремительно снижается. Наш эксперт:

«Вместо традиционного денима дизайнеры и потребители все чаще выбирают натуральные ткани, переработанные материалы и новые текстуры. Кожаные сумки, например, добавляют образу элегантность, вязаные выглядят уютно и креативно».

Сумки-багеты

Они вернулись в моду пару лет назад и как оказалось совсем ненадолго. Связано это скорее с их не практичностью и малой вместимостью, особенно на фоне более универсальных моделей таких как, например, сумки-таксы.

«Они тоже продолговатого вида, однако в них больше правильных линий, что визуально выглядит эстетично», — подчеркивает специалист.

***