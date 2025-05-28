Пилинги и маски для восстановления после солнечного дня

Летний день под долгожданным солнцем — это удовольствие и витамин D, но и настоящий стресс для кожи. Даже если вы были под зонтом и в шляпе, ультрафиолет и жаркий воздух неизбежно обезвоживают эпидермис, делают его чувствительным и уязвимым. Поэтому вечерний уход — не просто косметика, а терапия. Но как не переусердствовать и не сделать хуже? Вот пять главных правил, которые посоветовала косметолог Лиана Давыдова.

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Никаких кислот и жестких пилингов

Забудьте про скрабы с абразивами и пилинги с AHA/BHA — даже если хочется «обновить» кожу после загара.

«После солнца роговой слой истончен, барьер ослаблен, и любая агрессия может вызвать раздражение, покраснение и даже пигментацию. Вместо этого выберите ферментные или энзимные пилинги на основе папаина или бромелайна — они действуют мягко, но эффективно», — объясняет эксперт.

Успокаивающие маски — в первую очередь

Начните с восстановления. Маски с алоэ вера, пантенолом, ниацинамидом и экстрактом центеллы азиатской помогут снять покраснение и восстановить гидролипидный барьер. Выбирайте текстуры-гели или тканевые маски — они охлаждают и быстро дают ощущение комфорта.

Глубокое увлажнение — не только в виде маски

После солнца кожа теряет влагу просто катастрофически. Добавьте к маске сыворотку с гиалуроновой кислотой, гидратирующий тоник и легкий крем с церамидами. Не забудьте нанести средства на кожу сразу после водных процедур, промакнув салфеткой или полотенцем — так они впитаются лучше и «запечатают» влагу внутри.

Осторожно с отбеливающими средствами

Если вы заметили пигментные пятна после отдыха, не спешите хвататься за отбеливающие кремы с кислотами или ретинолом.

«Кожа после загара еще долго может быть реактивной. Лучше подождите хотя бы неделю, дайте коже восстановиться, и только потом аккуратно вводите осветляющие компоненты», — советует врач.

Маска на ночь — ваш лучший друг

Восстановление лучше всего идет ночью. Нанесите вечером питательную или успокаивающую ночную маску — она будет работать до самого утра. Ищите в составе сквалан, масла жожоба или ши, пробиотики и витамины — все, что помогает коже вернуться в баланс.