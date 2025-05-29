Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в откровенном образе

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала подписчикам откровенное фото. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой в надетой на голое тело серой спортивной кофте на молнии. При этом инфлюэнсерша приспустила одежду, частично обнажив грудь.

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В то же время манекенщица распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черными стрелками.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.