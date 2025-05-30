Врач объяснил, можно ли наносить крем для тела на лицо

Крем для тела нельзя наносить на лицо, потому что кожа на разных частях тела имеет разный pH и состав. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматовенеролог, член общества специалистов эстетической медицины Анна Смольянова.

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Врач косметолог-дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Олеся Лученкова рассказала газете «Известия», что для сохранения здоровья и молодости кожи обязательно нужно использовать солнцезащитный крем.

«Крем для тела не стоит использовать на лице. pH кожи лица и тела различаются, и единый продукт может нарушить микробиом, что в ряде случаев приводит к воспалениям», — пояснила Смольянова.

По ее словам, кремы для увлажнения особенно полезно использовать тем, кто имеет постоянно сухую кожу. В них должны присутствовать компоненты, которые удерживают влагу. Например, вазелин, глицерин или минеральное масло. Питательные кремы нужны тем, чья кожа сильно сохнет, трескается, шелушится или стягивается. В их составе обычно есть масла, которые питают кожу и помогают ей восстановиться.

Врач общей практики Лариса Алексеева до этого говорила, что крем с оптимальным уровнем защиты от ультрафиолетового излучения поможет защитить кожу от воздействия солнца в условиях города. Она отметила, что под прямыми лучами солнечный ожог можно получить за 15 минут.