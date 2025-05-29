Звезда «Уэнсдэй» без трусов попала на обложку модного журнала

Звезда сериала "Уэнсдэй" и актриса Дженна Ортега продемонстрировала фигуру в платье с декольте и экстремальным разрезом без белья. Фото опубликованы в Instagram. 22-летняя Дженна Ортега стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке актриса предстала в розовом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу черные колготки и серые туфли на каблуках. Дженне Ортеги уложили волосы в локоны и сделали макияж с бирюзовыми тенями и румянами. В апреле актриса посетила кинофестиваль CinemaCon в Лас-Вегасе. Дженна Ортега появилась на закрытом мероприятии в лиловом жакете, расстегнутой рубашке Versace и розовых микрошортах, которые дополнила коричневым ремнем. Артистка также надела кольца и лиловые атласные босоножки на каблуках. Звезда сериала "Уэнсдей" вышла в свет с обесцвеченными бровями, которые контрастировали с ее цветом волос. Дженне Ортеги сделали макияж с черными тенями и коричневым блеском для губ.

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