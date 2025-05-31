Бизнесвумен Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Кайли Дженнер позировала в коричневом пушистом свитере, черных колготках и атласных лодочках на шпильках. Волосы ей уложили прядями с объемом у корней и сделали вечерний макияж. На других фото она позировала в малиновом мини-платье, красном полупрозрачном наряде, черно-белом купальнике и жакете со стразами и разрезами.

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Недавно папарацци засняли Кайли Дженнер на отдыхе с подругой на островах Теркс и Кайкос. Модель была запечатлена в золотистом крошечном бикини. Журналисты обратили внимание на ягодицы звезды реалити-шоу. В сети уже ходили слухи, что бизнесвумен корректировала фигуру с помощью пластических операций. При этом сама знаменитость утверждала, что делала только маммопластику и уколы красоты.

Читатели Daily Mail также заметили, что ягодицы Кайли Дженнер изменились.

«Все Кардашьян сделали пластику, они могут отрицать это сколько угодно», «Может быть это просто упражнения», «Оземпик и фотошоп потрудились над этим», — писали в комментариях.