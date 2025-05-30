Оксана Самойлова снялась в кремовой мини-юбке

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова снялась в мини-юбке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Оксана Самойлова позировала в кремовой мини-юбке и ветровке. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали укладку с двумя «рогами» на лбу. В образе бизнесвумен отправилась в поликлинике. Однако поклонники раскритиковали бизнесвумен за отсутствие контента с домашней козой.

© Газета.Ru

«Прикрывается за пропажу козы», «А куда ваша семья дела козу?», «Что случилось с домашним питомцем?» — написали они.

Артиста с семьей недавно выгнали из арендованного дома из-за козы. И они вернулись в свой особняк, который выставляли на продажу. Джиган подарил нового питомца супруге в октябре. Белая коза с коричневыми пятнышками жила не в пристройке, а в доме вместе с семьей. Самойлова неоднократно публиковала видео, как Мими скачет по мебели, запрыгивая на разные поверхности. Модель признавалась, что мечтала об этом животном и полюбила его всем сердцем.

В сентябре 2024 года супруги установили «особняк» для кур в саду. Бизнесвумен показывала белую постройку с крышей и сеткой на территории их загородного дома. После этого интернет-пользователи высмеяли пару и написали, что звезды «повторяют за Бекхэмами», у которых также есть сад, огород и куры. Однако блогер ничего не стала отвечать хейтерам.