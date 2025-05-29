Самые модные юбки в  2025 году. Как выбрать и с чем сочетать?

Весенне-летний сезон в самом разгаре, а это значит, что пора доставать с верхних полок любимые юбки. В этом году дизайнеры все меньше отдают предпочтение оверсайз моделям и все больше обращают внимание на женственные приталенные варианты. В моде будут, например, юбки-брюки, юбки-карандаши и модели в бельевом стиле. Подробнее о новых трендах — в материале «Ленты.ру».

Трендовые цвета и орнаменты юбок в 2025 году

О цветовой палитре, которая будет в моде в 2025 году, «Ленте.ру» рассказала стилист Елена Висангириева. По ее словам, трендовыми цветами юбок станут:

бежевый и коричневый (например, в главном цвете года по версии Pantone — Mocha Mousse) добавляют элегантности и тепла в образ;

синий и голубой создают ощущение свежести в любое время года;

белый легко сочетается с другими оттенками и всегда актуален;

яркие оттенки желтого, например, «сливочное масло» — отлично подходят для летнего периода;

красный добавляет образу уверенности и динамичности

светло-розовый несет в образ нежность и романтичность.

А вот среди орнаментов популярнее всего будут абстрактные акварельные разводы, креативный геометрический узор и шотландская клетка.

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Самые модные юбки 2025 года

Юбки-брюки

«Определенно стоит отметить юбки-брюки, которые возвращаются в моду в новом, ассиметричном обличии. То есть вещь делится на две части: на одной половине мы видим строгие брюки, а на другой — короткую юбку», — рассказала в разговоре с «Лентой.ру» исполнительный директор бренда женской и детской одежды BUNGLY Татьяна Рахимова.

Популярностью пользуются и классические брюки с широкими штанинами, которые напоминают юбку. Эксперт напомнила, что этот предмет гардероба крайне важно правильно обыграть: его можно сочетать с кожаным верхом, обычной майкой или рубашкой, а также с боди — для создания более неформального женственного образа.

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Юбки-баллоны

Пышные юбки-баллоны, которые были популярны в начале 2000-х, затем в 2016 и 2023 годах, возвращаются в моду в сезоне весна-лето 2025 года. Раньше этот фасон выбирали многие знаменитости, в том числе принцесса Диана, отметила Татьяна Рахимова.

Тренд на юбку-баллон особенно актуален в рамках популярной ныне эстетики Dollcore, которой следуют многие мировые инфлюенсеры. Причем среди таких юбок особенно востребованы ассиметричные модели короткой длины.

Юбка-баллон отлично сочетается с простым, воздушным верхом, например, с укороченной рубашкой расслабленного силуэта. Если вы выбираете более длинный вариант юбки, можно органично дополнить его однотонным топом, оверсайз-пиджаком и лодочками.

«Пышные юбки можно носить с простыми вещами на каждый день или создавать праздничные образы с корсетами или топами из бисера. Например, такая юбка, дополненная оверсайз-свитером и армейскими ботинками, создаст стильный и современный образ», – Висангириева Елена, стилист.

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Ассиметричные юбки

Ассиметричные модели — одни из самых популярных в этом сезоне. Особенно актуальны трендовые юбки с короткой передней и удлиненной задней частями, уточнила Татьяна Рахимова.

Популярны и ассиметричные юбки длины миди с нестандартными, акцентными разрезами. Их отличительная черта — универсальность, такая модель подойдет для любого случая.

Асимметрия в 2025 году стала одним из эффектных приемов. Дизайнеры предлагают нестандартные разрезы, диагональные швы и драпировки.

«Ассиметричные юбки можно сочетать с простыми футболками, топами или жакетами. Они добавляют изюминку в образ и подходят как для повседневного, так и для вечернего стиля. Например, юбка с драпировкой или разрезом, дополненная лаконичным верхом и аксессуарами, создаст стильный и современный образ», — рассказала Елена Висангириева.

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Прямые юбки длины миди

Прямые юбки длины миди достаточно универсальны, поэтому так популярны, рассказала Елена Висангириева. Носить их можно как с нейтральными вещами (водолазками, жакетами или свитерами), так и создавать с ними элегантные образы — например, дополнить водолазкой и высокими сапогами.

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Юбки в бельевом стиле

Юбки в бельевом стиле не собираются сдавать позиций в этом году. Независимо от длины (мини, миди или макси), такая модель будет отлично смотреться в любом гардеробе. Она добавляет изящества даже в бунтарский образ, который можно создать, если надеть бельевую юбку с популярными кедами в стиле ретро.

Шелковые юбки с кружевным орнаментом хорошо смотрятся в сочетании с объемными свитерами, длинными футболками или кардиганами. Кроме того, востребованы полупрозрачные юбки из шифона, атласа или органзы с такими же лонгсливами, топами и блузами, рассказала Татьяна Рахимова.

По словам Елены Висангириевой, юбки из сетки могут быть стилизованы грубыми ботинками или сапогами. А прозрачные шифоновые юбки, по ее словам, сейчас особенно модно носить с легинсами или брюками, создавая многослойные образы.

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Юбка-карандаш

«Вновь и вновь покоряет модную индустрию юбка-карандаш, которая неожиданно переходит из стиля офисных клерков в современный стритстайл. Теперь ее уместно сочетать не только с классическими рубашками, но и с джемперами, кардиганами расслабленного кроя и даже джинсовыми куртками», – Татьяна Рахимова, модный эксперт.

Если вы хотите визуально удлинить силуэт, эксперты советуют выбирать модели с завышенной талией. Особенно эффектно они будут выглядеть в комбинации с обувью на каблуке: лодочками, босоножками или ботильонами.

В тренде остаются юбки-карандаши с низкой и средней посадкой. Для вечерних выходов актуальным будет вариант с вырезом. Верх в этом случае необходимо выбирать более сдержанный — рубашки, пиджаки или блузы из плотной ткани. Идеальный вариант для прохладной погоды — вязаная юбка-карандаш. Сочетать ее можно со свитером или кардиганом в тон.

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Юбки-колонны

«Не менее актуальны юбки-колонны, причем в последние годы появляется все больше эффектных, выразительных моделей из костюмной ткани, кожи, хлопка, атласа, шелка и не только», — отметила Татьяна Рахимова.

Юбка-колонна имеет прямой и вытянутый силуэт, одинаковый объем по всей длине и прямой крой без оборок, складок или вытачек, которые могли бы нарушить ее форму. При этом юбка может быть как с низкой, так и с высокой посадкой.

Стилисты советуют выбирать последний вариант, потому как такие модели смотрятся более выигрышно за счет того, что удлиняют силуэт. Не лишним будет и лаконичный разрез, который обеспечит комфорт при движении.

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Юбка-колонна может быть изготовлена из разных материалов. Самый распространенный вариант — модель из костюмной ткани. Она универсальна и подходит для офиса, свидания и повседневного ношения.

Если вы хотите чего-то более интересного, обратите внимание на юбки из кожи, как на показе Acne Studios, замши, бархата или джинсовой ткани. Они позволят вам создавать сложные и фактурные образы.

Не стоит забывать и о легких тканях: хлопке, атласе или шелке. Они больше подходят для теплого сезона.

Юбка-колонна отлично сочетается с рубашкой, блузой или водолазкой — для офисного стиля. Сверху можно надеть жилет или блейзер, а в качестве обуви выбрать лоферы, оксфорды или балетки.

Для вечернего выхода, по словам экспертов, лучше выбирать модели из атласа или бархата — сочетать их с топом или блузой. Сюда же можно добавить туфли на каблуке или слингбэки.

Джинсовые юбки

«Продолжают оставаться в тренде и джинсовые юбки. Причем в моде абсолютно разные модели — как по длине, так и по цвету. На подиумах представлены юбки в пол, экстремальные мини и классические прямые модели средней длины», – Елена Висангириева, стилист.

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Лучше всего отдавать предпочтение моделям с высокой талией. Кроме того, популярностью пользуются джинсовые юбки-карандаши. Носить их можно с футболками, рубашками или жакетами. Еще один универсальный вариант, который практически никогда не выходит из моды, — джинсовая юбка А-силуэта с передним или боковым разрезом, добавила Татьяна Рахимова. Эти предметы одежды подходят практически под любую фигуру.

Кожаные юбки

Существует мнение, что кожаная юбка нужна только для создания слишком консервативного или, наоборот, провокационного образа. Этот стереотип связан с тем, что кожаные вещи ассоциируются у многих либо со строгим элегантным образом, либо с выраженной сексуальностью.

Из-за этого кожаную юбку нередко откладывают в сторону в пользу более универсальных моделей. А зря — этот элемент одежды может быть отличным выбором для разных ситуаций, не связанных с описанными выше вариантами.

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По словам Елены Висангириевой, сейчас такие модели представлены в различных вариациях, например, узкие миди и свободные юбки-солнце. Их можно комбинировать с футболками, жакетами-оверсайз, свитерами, рубашками или худи для более расслабленных образов.

Кожаная юбка-миди хорошо комбинируется с кроссовками и ботильонами.

Макси с длинным подолом выглядит элегантно с облегающим верхом. Прямой крой подходит для создания делового образа.

Трапециевидная кожаная юбка красиво сочетается с облегающим верхом.

Модели солнце-клеш и годе отлично дополняются облегающими топами.

Юбки-шорты из кожи можно комбинировать со свитерами.

Модели на запах создают изысканный образ с простыми топами.

Юбки с запахом

Модная юбка с запахом — настоящий хит сезона 2025/2026. Она легко комбинируется с разной обувью и плечевыми изделиями, может быть как короткой, так и длинной.

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Для создания повседневного и удобного образа короткую юбку на запах можно комбинировать с футболкой нейтрального цвета, джинсовой курткой и белыми кедами. Для офисного стиля подойдет кроп-топ с жакетом, отметила Елена Висангириева.

Какие юбки вышли из моды в 2025 году

Татьяна Рахимова и Елена Висангириева составили топ юбок-антитрендов на 2025 год:

Джинсовые юбки уже давно являются излюбленным предметом гардероба модниц по всему миру, и 2025 год — не исключение. Однако в числе главных антитрендов текущего года — джинсовые юбки с низкой посадкой и джинсовые юбки с рваными краями и потертостями.

В прошлом остались и юбки-карго со множеством карманов, которые нередко делают наряд громоздким и искривляют пропорции фигуры. По той же причине антитрендом стали и юбки с большим количеством пуговиц, рассказала Татьяна Рахимова.

Из моды вышли и кожаные мини-юбки — все чаще инфлюенсеры выбирают более длинные модели, которые придают образу шарм элегантности и шика.

Юбки-тюльпаны тоже на неопределенный срок вышли из моды.

Громоздкие юбки-макси из плотного денима уступили место более легким и практичным вариантам.

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Как выбрать юбку по фигуре

«Как известно, существует несколько обобщенных типов фигур: песочные часы, треугольник, перевернутый треугольник, прямоугольник и яблоко. Самым универсальным кроем для любой девушки, безусловно, является юбка-колонна, которая визуально вытягивает фигуру. Если вы хотите продемонстрировать ноги, а не скорректировать область таза, можно смело выбрать модель с разрезом», — рассказала стилист Татьяна Рахимова.

Эксперт также отметила, что практически всем идет юбка А-силуэта, особенно джинсовая или более легкий хлопковый вариант. В зависимости от фигуры такой фасон сделает менее заметными широкие бедра на контрасте с миниатюрным верхом, поможет скрыть лишний объем в области живота или позволит подчеркнуть талию.

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И наконец, вышеупомянутые юбки-брюки — еще один универсальный вариант, который в зависимости от конкретной модели скроет недостатки и подчеркнет достоинства.

Рассмотрим подробнее каждый тип фигуры и какие модели юбок к ним подходят.

Фигура «груша»

Как выглядит: ярко выражена талия, широкие бедра, но при этом узкие плечи и часто небольшая грудь.

ярко выражена талия, широкие бедра, но при этом узкие плечи и часто небольшая грудь. Что подойдет: женщинам с такой фигурой стилисты советуют присмотреться к широким, расклешенным моделям с высокой посадкой, в том числе к юбкам плиссе и юбкам на запах.

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Фигура «яблоко»

Как выглядит: у девушек с такой фигурой большая грудь и широкая талия.

у девушек с такой фигурой большая грудь и широкая талия. Что подойдет: женщинам с подобными формами эксперты рекомендуют выбирать юбку-карандаш, которая скорректирует область живота и подчеркнет стройные ноги. В целом хорошо подойдут юбки длины миди разных фасонов.

Фигура «перевернутый треугольник»

Как выглядит: широкие по сравнению с бедрами плечи, не очень заметная талия и небольшая грудь.

широкие по сравнению с бедрами плечи, не очень заметная талия и небольшая грудь. Что подойдет: это идеальный тип фигуры для расклешенных юбок А-силуэта, моделей с заниженной талией и асимметричных вариантов. Уместен будет декор на юбке: накладные карманы, яркие принты, блестящие вставки.

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Фигура «прямоугольник»

Как выглядит: грудь, талия и бедра находятся практически на одной линии.

грудь, талия и бедра находятся практически на одной линии. Что подойдет: юбка-баллон добавит объем бедрам и создаст впечатление более узкой талии. С той же задачей справятся плотные, фактурные твидовые или шерстяные модели.

Фигура «песочные часы»