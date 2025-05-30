Хирург объяснил, что произошло с губами Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева, в отличие от многих артистов, не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам. Но в последние годы телеведущая будто бы стремится вернуться к натуральности. Сначала звезда экрана удалила имплантаты из груди, а позже поклонники заметили, что губы Леры уменьшились в размере. Благодаря чему это произошло, сайт «Страсти» узнал у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

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«Раньше губы Леры Кудрявцевой были действительно очень выраженными. Такое может происходить в следствие неоднократного введения большого количества филлеров. И называется это явление фиброзом. Соединительные ткани разрастаются, губы приобретают неконтролируемый большой размер с участками неровностей, становятся плотными на ощупь. Зачастую пациентки с фиброзом в губах не испытывают ярких ощущений при поцелуе. Чтобы такого не было, нужно очень аккуратно относиться к контурной пластике губ», —

По словам Сергея Свиридова, сейчас губы Леры Кудрявцевой действительно выглядят более здоровыми и естественными. И произойти такие изменения могли благодаря удалению геля в фиброзных участках.

«Нельзя сказать, что откачали весь гель, так как он равномерно распределяется в тканях, увеличивая их объем. А вот фиброз можно удалить. И это достаточно эффективно выполняется при хирургической операции. При чем, разрез проводится внутри полости рта и внешне его не видно. Но, как правило, это не заканчивается одной операцией. Их как минимум нужно провести две-три. Вероятно, Лера это и сделала, так как сейчас ее губы смотрятся пропорционально и очень естественно», —

Специалист утверждает, что операция по удалению геля в фиброзных участках губ практически безболезненна.

«Она выполняется под местной анестезией, но по желанию пациента, можно провести ее и под общим наркозом. Периода реабилитации как такового нет. Остается лишь отек, который проходит за семь-десять дней. Окончательную форму губы приобретают через три-четыре месяца. Первое время после операции будет присутствовать определенный дискомфорт во время приема пищи. Поэтому первые две-три недели не рекомендуется горячая, твердая еда. Швы, которые будут находиться внутри полости рта, нужно обрабатывать антисептическим составом. После еды рот обязательно нужно полоскать. Так как операция небольшая по объему, стоит она не дорого – от 350-ти тысяч рублей», —

Хирург считает, что в ближайшее время Лере Кудрявцевой больше ничего не нужно делать с губами. Сейчас у нее с ними все в порядке. Он отметил, что в целом Лера выглядит шикарно, лет на 10-15 моложе своих 54-х лет. У нее нет никаких признаков возрастных изменений, она поддерживает себя в очень хорошей форме.

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