Косметолог дал советы по борьбе с утренними отеками лица

Утренние отеки на лице — распространённая проблема, связанная с задержкой жидкости в тканях. Воронежский косметолог Мария Барбашина в интервью изданию «Южный Федеральный» рассказала о причинах появления отечности и поделилась проверенными методами её уменьшения.

По мнению эксперта, главными факторами, провоцирующими отёки, являются неправильный образ жизни, чрезмерное употребление соли, обильное питьё перед сном, нарушение режима сна и недостаток физической активности. Всё это способствует накоплению жидкости в тканях, что и вызывает припухлость лица.

В интервью для издания «Южный Федеральный» в целях профилактики Барбашина порекомендовала контролировать рацион: ограничить солёные и копчёные продукты, а также включить в меню больше продуктов, богатых калием и магнием. Если отёки сохраняются дольше дня и сопровождаются такими симптомами, как слабость, одышка или повышенное давление, необходимо обратиться к врачу для полноценного обследования.

В числе простых и действенных способов уменьшить утреннюю отёчность — лёгкий лимфодренажный массаж лица, который можно выполнять самостоятельно пальцами или с помощью массажных роликов, например, гуаша или нефритового. Также полезна утренняя гимнастика для лимфооттока: прыжки, упражнения для грудного отдела, тазобедренных суставов, стоп или лёгкая пробежка.

Умывание прохладной водой и контрастный душ способствуют сужению сосудов и уменьшению отёков, а правильное использование кремов и сывороток с гиалуроновой кислотой — особенно при нанесении за 2-3 часа до сна — помогает удерживать влагу в коже.

В профессиональном кабинете косметолога можно пройти курс микротоковой терапии — приятную и эффективную процедуру для борьбы с отёками. Более комплексный метод — аппаратный массаж всего тела, например, эндосфера-терапия, которая активизирует лимфатическую систему и помогает избавиться от отёков не только на лице, но и во всём организме.

Соблюдение этих рекомендаций в сочетании с правильным образом жизни поможет сделать лицо свежим и избавиться от утренней припухлости. При необходимости важно проконсультироваться с врачом для выявления и устранения возможных заболеваний.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что отеки на лице могут возникнуть из-за недостатка белка, сидячей работы или избытка соли.

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