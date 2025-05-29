Стилист рассказала, как не стоит одеваться на фотосессию

Фотосессия требует правильного подбора одежды, потому что в ряде случаев даже профессиональный фотограф не спасет снимки. Об этом kp.ru рассказала стилист Анна Гладкова.

© Газета.Ru

«Для любой съемки (в каком бы стиле она ни была) не стоит выбирать одежду с мелкими узорами. Они имеют свойство создавать «‎шум»‎ в объективе. Также стоит быть осторожными и с очень крупными принтами, они могут перетянуть на себя внимание», — отметила эксперт.

Она также посоветовала не надевать вещи с логотипами, потому что они будут отвлекать взгляд от лица. Исключение составляет реклама брендов. Стилист посоветовала выбирать для съемок комфортную одежду, которая будет сочетается с локацией. Так, например, для города можно отдать предпочтение вариантам из денима и кожи, на природе — струящимся тканям, предложила Гладкова.

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов до этого рассказал, что летом будут актуальны украшения из деревянных бусин. Он посоветовал обратить внимание на обвес от российского бренда Vosk.