Модный ресторан предложил необычный коктейль за 2 миллиона рублей

Модный ресторан в Майами-Бич предложил посетителям дорогой коктейль с неожиданной деталью. Подробности публикует New York Post (NYP).

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Популярный блогер Льюис Люкс поделился обзором из ресторана Papi Steak, который облюбовали местные богачи и знаменитости. Инфлюэнсер показал коктейль It’s Not a Bag, It’s a Cocktail («Это не сумка, а коктейль») стоимостью 33 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), который при желании подается вместе с новой сумкой Hermes Birkin.

По словам автора видео, коктейль можно заказать без сумки, тогда его цена составит 150 долларов (20 тысяч рублей). Публикация Люкса быстро стала вирусной в соцсетях и вызвала волну обсуждений среди зрителей.

«Наверное, это самый легкий способ заполучить редкую Birkin», — написал один из комментаторов под роликом.

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