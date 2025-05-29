Хирург заметила признаки пластики на лице Виктории Дайнеко

Российский хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман раскрыла изменения во внешности участницы шоу «Фабрики звезд» Виктории Дайнеко. Соответствующий материал публикует «Страсти».

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Доктор заявила, что по визуальным признакам серьезных хирургических вмешательств у певицы не было. Однако Осман заметила на лице Дайнеко следы ботулинотерапии или эндоскопической подтяжки верхней трети лица.

«Обращает на себя внимание специфическая форма век, и особенно — приподнятые хвостики бровей. Они лишены характерного нависания, что может указывать на косметологическое вмешательство», — пояснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что 38-летняя исполнительница могла также прибегнуть к другим инъекционным процедурам.

«Нельзя исключать ботокс в область носогубных складок. Однако, если и были какие-либо вмешательства, то они были выполнены очень аккуратно и в разумных пределах, поскольку лицо выглядит гармонично и натурально», — уточнила Осман.

В заключение хирург добавила, что показаний для радикальных изменений во внешнем виде Дайнеко нет. Для улучшения качества кожи и омоложения она посоветовала только аппаратные процедуры.

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