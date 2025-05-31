Стилист назвал новый тренд среди футболок

Стилист Александр Рогов назвал трендом футболки с надписями в стиле Пэрис Хилтон
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить футболки Пэрис Хилтон из 00-х. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Еще одна fashion идея на лето — майки и футболки со смешными и хлесткими надписями как у иконы 00х Пэрис Хилтон», — написал Рогов.
Он также показал архивные образы артистки с элементами стилизации.
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Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.
До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал Александр Рогов в личном блоге.