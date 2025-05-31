Стилист назвал новый тренд среди футболок

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить футболки Пэрис Хилтон из 00-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Еще одна fashion идея на лето — майки и футболки со смешными и хлесткими надписями как у иконы 00х Пэрис Хилтон», — написал Рогов.

Он также показал архивные образы артистки с элементами стилизации.

© globallookpress

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».