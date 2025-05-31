Елена Летучая показала новый вечерний образ

Экс-ведущая «Ревизорро», ведущая Елена Летучая снялась в прозрачном платье из кружева. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Елена Летучая показала несколько новых вечерних образов. В том числе она снялась в «голом» платье из кружева с открытыми плечами. Образ дополнила сумка Dior. Волосы она уложила мягкими волнами и сделала вечерний макияж.

© Газета.Ru

До этого ведущая выложила видео в красном бикини, снятое на Мальдивах.

Недавно Елена Летучая выложила фото, на котором предстала в черном облегающем боди. Телеведущая дополнила его прозрачной юбкой в тон и высокими кожаными сапогами на каблуках. Знаменитость также надела несколько браслетов, золотые серьги-кольца и цепочку. Артистка была запечатлена с гладким пучком в номере отеля.

Позже телеведущая снялась в черном бельевом платье с глубоким декольте. Ведущая также поделилась фото интерьера кухни-гостиной с библиотекой и прозрачной стеной со встроенным экраном телевизора.