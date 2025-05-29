Пять стильных идей, с чем носить худи этим летом

Худи давно перестало быть тем самым уютным вариантом для холодного вечера или похода в спортзал. Сегодня оно — полноправный элемент модного гардероба, способный звучать как дерзко, так и по-настоящему утонченно и интересно. Особенно летом, когда хочется комфорта, но при этом не терять стиль. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать худи в образ, чтобы он выглядел свежо, смело и абсолютно по-летнему.

С юбкой в пайетках и каблуками — микс дерзости и гламура

Классика уличного шика: объемное хлопковое худи в паре с мини- или миди-юбкой, расшитой пайетками. Блестящая ткань и расслабленный верх создают тот самый эффект «модной небрежности».

«Добавьте к образу тонкие босоножки на шпильке или каблук-рюмочку — и вы получите аутфит, с которым можно как на вечеринку, так и на арт-открытие. Главное — следите за балансом: если юбка очень яркая, выбирайте однотонное худи без принта», — предостерегает эксперт.

Поверх платья-комбинации — многослойность с характером

Платье-комбинация из шелка или сатина — символ женственности. А худи — его уличная противоположность. В дуэте они дают то самое притяжение противоположностей, за которое и любят современную моду. Наденьте худи поверх платья, дайте нижнему краю выглядывать — и дополните образ грубыми кедами или кроссовками. Идеально для прогулки по городу или летнего свидания на веранде.

С широкими шортами-бермудами и мокасинами — расслабленный шик

Шорты-бермуды изо льна или тонкой шерсти плюс худи нейтрального оттенка — комбо для тех, кто ценит комфорт, но хочет выглядеть не банально. Подберите обувь в духе интеллектуального преппи — кожаные мокасины, лоферы или даже сабо. Украшения могут быть деликатными: цепочка с подвеской, тонкое кольцо, серьги-гвоздики. Хочется вариант попроще? Шорты из денима — классика стритстайла.

С джинсовой юбкой макси и шлепанцами — городской отпуск

Юбка из денима длиной до щиколотки и укороченное худи — и вы уже похожи на героиню французского современного романа. Особенно если добавить к образу кожаную сумку через плечо, ретро-очки и кожаные вьетнамки или сабо.

«Такой образ дышит свободой и теплым воздухом южных улиц. Цвет худи лучше выбирать светлый — кремовый, пудровый, бледно-желтый», — предлагает стилист.

С брюками-палаццо и минималистичными босоножками

Палаццо — это комфорт в квадрате. В сочетании с оверсайз-худи они создают очень расслабленный, но при этом утонченный образ. Выбирайте брюки из струящейся ткани, например, вискозы или шелка, а худи — в тон или в контраст. Завершат образ босоножки на минималистичном каблуке и лаконичные украшения. Можно добавить яркий акцент — сумку или обруч.

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