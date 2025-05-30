У зумеров появился новый тренд для работы — Lazy Girl Jobs

Что такое тренд Lazy Girl Jobs — часть work-life balance или путь в никуда?
Тренд Lazy Girl Jobs (работа для «ленивых девушек»), набравший популярность среди зумеров, меняет представление о карьере и балансе между работой и личной жизнью. Впервые термин появился в 2023 году благодаря тиктокеру Гэбриэль Джадж, которая предложила выбирать низкострессовые должности с гибким графиком, где можно сосредоточиться на комфорте, а не на карьерных амбициях. Но действительно ли этот подход способен перевернуть корпоративную культуру, или он ведёт в профессиональный тупик? Разбираем плюсы и минусы Lazy Girl Jobs и выясняем, кому подходит этот формат.
Что такое Lazy Girl Jobs
Lazy Girl Jobs — это не про лень, а про осознанный выбор работы, которая не требует переработок, высокого уровня стресса и полной отдачи ради карьерного роста. Такие должности предполагают чёткий график, выполнение строго оговорённых обязанностей и возможность отключиться от работы после окончания рабочего дня. Примеры включают позиции вроде администратора, ассистента, оператора колл-центра или контент-менеджера в компаниях с гибкой культурой. Несмотря на название, тренд не ограничен женщинами — мужчины-зумеры тоже всё чаще выбирают этот подход, отказываясь от гонки за успехом ради личного благополучия.
Зумеры, в отличие от миллениалов, выросших в эпоху культа трудоголизма, ставят в приоритет психическое здоровье и хобби. Они не готовы жертвовать личной жизнью ради работы, которая не соответствует их ценностям. Lazy Girl Jobs — это ответ на выгорание и попытка выстроить границы между трудом и отдыхом, сохраняя энергию для себя.
Кому подходит «ленивый» формат
Этот подход идеален для тех, кто:
- Доволен средней зарплатой и не гонится за высокими доходами.
- Не стремится к руководящим должностям или карьерному росту.
- Ценит стабильность и предсказуемый график.
- Совмещает работу с учёбой, воспитанием детей или творческими проектами.
- Хочет работать экологично, избегая стресса и выгорания.
Lazy Girl Jobs часто выбирают молодые специалисты, студенты, молодые родители или те, кто рассматривает работу как источник дохода, а не способ самореализации. Например, ассистент в онлайн-школе с удалённым графиком или администратор в коворкинге — типичные варианты, где можно выполнять задачи без лишнего давления.
Плюсы Lazy Girl Jobs
- Work-life balance на максимум. Чёткий график (например, с 9:00 до 18:00) без переработок оставляет время на хобби, семью, отдых или саморазвитие. После работы сотрудник может закрыть ноутбук и забыть о задачах до следующего дня, избегая стресса от постоянных уведомлений.
- Низкий уровень стресса. В отличие от должностей с высокой ответственностью, *Lazy Girl Jobs* предполагают выполнение чётко очерченных задач. Нет необходимости отчитываться за масштабные проекты или брать на себя дополнительные обязательства, что снижает тревожность.
- Гибкость для жизни. Такой формат идеален для тех, кто совмещает работу с другими сферами. Например, молодые мамы могут забирать детей из садика вовремя, а студенты — успевать готовиться к экзаменам. Это также подходит для тех, кто развивает сайд-проекты, такие как блог или фриланс.
- Поддержка осознанности. Тренд перекликается с другими зумерскими идеями, такими как минимализм или «год без покупок». Сосредоточившись на базовых потребностях, можно тратить меньше и жить проще, избегая давления потребительской культуры.
Минусы Lazy Girl Jobs
- Ограниченный доход. Зарплаты на таких позициях обычно средние или ниже среднего, покрывая базовые нужды (жильё, еда, транспорт), но не позволяя роскоши. Например, администратор в Москве может зарабатывать 60–80 тысяч рублей, чего хватит на аренду комнаты, но не на путешествия или крупные покупки.
- «Стеклянный потолок» в карьере. Работодатели традиционной закалки редко продвигают сотрудников, которые не берут на себя дополнительные задачи. Без инициативы и вовлечённости шансы на повышение минимальны, что может стать проблемой для тех, кто позже захочет расти профессионально.
- Уязвимость на рынке труда. Компании, не поддерживающие новые ценности, отдают предпочтение универсальным и амбициозным сотрудникам. В случае сокращений «ленивые» кадры рискуют оказаться первыми в списке, особенно в экономически нестабильные времена.
- Риск рутины и нереализованности. Повторяющиеся задачи без профессиональных вызовов могут привести к скуке и ощущению, что потенциал не используется. Даже при низком уровне стресса рутина способна вызвать эмоциональную усталость, если работа не приносит удовлетворения.
Новый взгляд на работу или временный тренд?
Lazy Girl Jobs — это часть глобального переосмысления труда, где зумеры выступают катализатором перемен. По данным исследования LinkedIn за 2024 год, 68% работников поколения Z в США и Европе считают work-life balance приоритетом при выборе работы, а 54% готовы отказаться от высокой зарплаты ради гибкости. В России, где культура переработок всё ещё сильна, этот тренд набирает обороты медленнее, но уже заметен: компании вроде «Яндекса» и IT-стартапов внедряют гибкие графики и программы поддержки ментального здоровья.
Однако критики тренда, включая карьерных коучей, предупреждают: Lazy Girl Jobs могут стать ловушкой для тех, кто недооценивает важность профессионального роста.
«Если вы выбираете комфорт в 20 лет, это нормально, но в 30 вы можете пожалеть об упущенных возможностях», — отмечает коуч Анна Соколова.
С другой стороны, зумеры, занявшие руководящие позиции, начинают менять корпоративную культуру, делая её более человечной. Например, стартапы вроде Notion и Miro активно продвигают 4-дневную рабочую неделю, что перекликается с философией Lazy Girl Jobs.
Как найти баланс
Если Lazy Girl Job привлекают вас, начните с анализа приоритетов. Задайте себе вопросы: важна ли вам карьера или вы хотите сосредоточиться на жизни вне работы? Готовы ли вы к ограниченному доходу ради комфорта? Вот несколько шагов, чтобы внедрить этот подход:
- Ищите подходящие вакансии. Обратите внимание на позиции с чёткими обязанностями и гибким графиком, например, в IT, маркетинге или клиентском сервисе. Платформы вроде hh.ru или LinkedIn позволяют фильтровать вакансии по удалённой работе.
- Устанавливайте границы. С первых дней договаривайтесь с работодателем о рабочем времени и объёме задач. Например, откажитесь от звонков после 18:00.
- Инвестируйте в себя. Используйте свободное время для хобби, учёбы или сайд-проектов. Это поможет избежать рутины и даст возможность развиваться вне работы.
- Следите за рынком. Будьте готовы к переменам — если компания не ценит ваш подход, ищите работодателей, поддерживающих новые ценности.
Lazy Girl Jobs — это не лень, а осознанный выбор в пользу здоровья, личной жизни и комфорта. Для одних это способ избежать выгорания и жить в гармонии, для других — временное решение, которое может привести к стагнации. Главное — найти баланс, который позволит вам чувствовать себя реализованным, не жертвуя счастьем.