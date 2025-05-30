У зумеров появился новый тренд для работы — Lazy Girl Jobs

Тренд Lazy Girl Jobs (работа для «ленивых девушек»), набравший популярность среди зумеров, меняет представление о карьере и балансе между работой и личной жизнью. Впервые термин появился в 2023 году благодаря тиктокеру Гэбриэль Джадж, которая предложила выбирать низкострессовые должности с гибким графиком, где можно сосредоточиться на комфорте, а не на карьерных амбициях. Но действительно ли этот подход способен перевернуть корпоративную культуру, или он ведёт в профессиональный тупик? Разбираем плюсы и минусы Lazy Girl Jobs и выясняем, кому подходит этот формат.

© unsplash

Что такое Lazy Girl Jobs

Lazy Girl Jobs — это не про лень, а про осознанный выбор работы, которая не требует переработок, высокого уровня стресса и полной отдачи ради карьерного роста. Такие должности предполагают чёткий график, выполнение строго оговорённых обязанностей и возможность отключиться от работы после окончания рабочего дня. Примеры включают позиции вроде администратора, ассистента, оператора колл-центра или контент-менеджера в компаниях с гибкой культурой. Несмотря на название, тренд не ограничен женщинами — мужчины-зумеры тоже всё чаще выбирают этот подход, отказываясь от гонки за успехом ради личного благополучия.

Зумеры, в отличие от миллениалов, выросших в эпоху культа трудоголизма, ставят в приоритет психическое здоровье и хобби. Они не готовы жертвовать личной жизнью ради работы, которая не соответствует их ценностям. Lazy Girl Jobs — это ответ на выгорание и попытка выстроить границы между трудом и отдыхом, сохраняя энергию для себя.

Кому подходит «ленивый» формат

Этот подход идеален для тех, кто:

Доволен средней зарплатой и не гонится за высокими доходами.

Не стремится к руководящим должностям или карьерному росту.

Ценит стабильность и предсказуемый график.

Совмещает работу с учёбой, воспитанием детей или творческими проектами.

Хочет работать экологично, избегая стресса и выгорания.

Lazy Girl Jobs часто выбирают молодые специалисты, студенты, молодые родители или те, кто рассматривает работу как источник дохода, а не способ самореализации. Например, ассистент в онлайн-школе с удалённым графиком или администратор в коворкинге — типичные варианты, где можно выполнять задачи без лишнего давления.

Плюсы Lazy Girl Jobs

Work-life balance на максимум. Чёткий график (например, с 9:00 до 18:00) без переработок оставляет время на хобби, семью, отдых или саморазвитие. После работы сотрудник может закрыть ноутбук и забыть о задачах до следующего дня, избегая стресса от постоянных уведомлений. Низкий уровень стресса. В отличие от должностей с высокой ответственностью, *Lazy Girl Jobs* предполагают выполнение чётко очерченных задач. Нет необходимости отчитываться за масштабные проекты или брать на себя дополнительные обязательства, что снижает тревожность. Гибкость для жизни. Такой формат идеален для тех, кто совмещает работу с другими сферами. Например, молодые мамы могут забирать детей из садика вовремя, а студенты — успевать готовиться к экзаменам. Это также подходит для тех, кто развивает сайд-проекты, такие как блог или фриланс. Поддержка осознанности. Тренд перекликается с другими зумерскими идеями, такими как минимализм или «год без покупок». Сосредоточившись на базовых потребностях, можно тратить меньше и жить проще, избегая давления потребительской культуры.

Минусы Lazy Girl Jobs

Ограниченный доход. Зарплаты на таких позициях обычно средние или ниже среднего, покрывая базовые нужды (жильё, еда, транспорт), но не позволяя роскоши. Например, администратор в Москве может зарабатывать 60–80 тысяч рублей, чего хватит на аренду комнаты, но не на путешествия или крупные покупки. «Стеклянный потолок» в карьере. Работодатели традиционной закалки редко продвигают сотрудников, которые не берут на себя дополнительные задачи. Без инициативы и вовлечённости шансы на повышение минимальны, что может стать проблемой для тех, кто позже захочет расти профессионально. Уязвимость на рынке труда. Компании, не поддерживающие новые ценности, отдают предпочтение универсальным и амбициозным сотрудникам. В случае сокращений «ленивые» кадры рискуют оказаться первыми в списке, особенно в экономически нестабильные времена. Риск рутины и нереализованности. Повторяющиеся задачи без профессиональных вызовов могут привести к скуке и ощущению, что потенциал не используется. Даже при низком уровне стресса рутина способна вызвать эмоциональную усталость, если работа не приносит удовлетворения.

Новый взгляд на работу или временный тренд?

Lazy Girl Jobs — это часть глобального переосмысления труда, где зумеры выступают катализатором перемен. По данным исследования LinkedIn за 2024 год, 68% работников поколения Z в США и Европе считают work-life balance приоритетом при выборе работы, а 54% готовы отказаться от высокой зарплаты ради гибкости. В России, где культура переработок всё ещё сильна, этот тренд набирает обороты медленнее, но уже заметен: компании вроде «Яндекса» и IT-стартапов внедряют гибкие графики и программы поддержки ментального здоровья.

Однако критики тренда, включая карьерных коучей, предупреждают: Lazy Girl Jobs могут стать ловушкой для тех, кто недооценивает важность профессионального роста.

«Если вы выбираете комфорт в 20 лет, это нормально, но в 30 вы можете пожалеть об упущенных возможностях», — отмечает коуч Анна Соколова.

С другой стороны, зумеры, занявшие руководящие позиции, начинают менять корпоративную культуру, делая её более человечной. Например, стартапы вроде Notion и Miro активно продвигают 4-дневную рабочую неделю, что перекликается с философией Lazy Girl Jobs.

Как найти баланс

Если Lazy Girl Job привлекают вас, начните с анализа приоритетов. Задайте себе вопросы: важна ли вам карьера или вы хотите сосредоточиться на жизни вне работы? Готовы ли вы к ограниченному доходу ради комфорта? Вот несколько шагов, чтобы внедрить этот подход:

Ищите подходящие вакансии. Обратите внимание на позиции с чёткими обязанностями и гибким графиком, например, в IT, маркетинге или клиентском сервисе. Платформы вроде hh.ru или LinkedIn позволяют фильтровать вакансии по удалённой работе.

Обратите внимание на позиции с чёткими обязанностями и гибким графиком, например, в IT, маркетинге или клиентском сервисе. Платформы вроде hh.ru или LinkedIn позволяют фильтровать вакансии по удалённой работе. Устанавливайте границы. С первых дней договаривайтесь с работодателем о рабочем времени и объёме задач. Например, откажитесь от звонков после 18:00.

С первых дней договаривайтесь с работодателем о рабочем времени и объёме задач. Например, откажитесь от звонков после 18:00. Инвестируйте в себя. Используйте свободное время для хобби, учёбы или сайд-проектов. Это поможет избежать рутины и даст возможность развиваться вне работы.

Используйте свободное время для хобби, учёбы или сайд-проектов. Это поможет избежать рутины и даст возможность развиваться вне работы. Следите за рынком. Будьте готовы к переменам — если компания не ценит ваш подход, ищите работодателей, поддерживающих новые ценности.

Lazy Girl Jobs — это не лень, а осознанный выбор в пользу здоровья, личной жизни и комфорта. Для одних это способ избежать выгорания и жить в гармонии, для других — временное решение, которое может привести к стагнации. Главное — найти баланс, который позволит вам чувствовать себя реализованным, не жертвуя счастьем.