Какие стрижки для кудрявых волос будут в тренде этим летом

Отличная новость для тех, кто считает свои вьющиеся волосы совершенно неукротимыми. Кудри — это не хаос, это настоящая поэзия в движении. Особенно летом, когда ветер играет в волосах, а влажность дарит вожделенный объем. Главное — подобрать такую стрижку, которая подчеркнет текстуру и сделает образ актуальным. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о модных вариантах, которые стоит рассмотреть, если природа наградила вас волнами или завитками.

© unsplash

Короткий боб с объемом у корней

Не путайте с гладким каре — лето 2025 приветствует дерзкий боб с кудрявой текстурой. Такая стрижка открывает шею, освежает лицо и делает образ чуть французским. Главное — не утюжить! Добавьте пенку, дайте волосам высохнуть на воздухе и получите тот самый эффект «только что из Канн».

Каскад по-итальянски

Мягкие слои — лучшее, что может случиться с длинными кудрями.

«Итальянский каскад придает объем в нужных местах, подчеркивает овал лица и избавляет от тяжести на концах. Укладывать можно даже пальцами — немного масла для блеска, и вы как из неореалистического кино 60-х», — утверждает эксперт.

Пикси с кудрями

Коротко, живо, дерзко и смело! Кудрявый пикси — выбор тех, кто устал от тяжелых волос и хочет подчеркнуть скулы. Такая стрижка смотрится задорно, но при этом невероятно женственно. Идеально сочетается с крупными серьгами и солнечными очками oversize. И не забудьте подчеркнуть губы яркой помадой!

Лонг-боб с акцентом на передние пряди

Удлиненный боб — универсальный вариант для тех, кто не готов расставаться с длиной, но хочет обновления.

«Секрет в передних прядях: они создают динамику и красиво обрамляют лицо. Идеально для тех, у кого кудри не слишком мелкие, а волны — мягкие», — рассказывает стилист.

Натуральная форма без филировки

Никаких бритв и сложных филировок — летом 2025 в моде полная свобода формы. Натуральный округлый силуэт подчеркивает пружинистые кудри и дарит ощущение легкости. Такая стрижка прекрасно сочетается с банданами, обручами и винтажными заколками — кудри должны жить своей интересной жизнью, а не подчиняться каким-то там трендам.

И напоследок — совет стилиста: