Какие стрижки для кудрявых волос будут в тренде этим летом

Романтичные локоны: трендовые стрижки для кудрявых волос этим летом
Отличная новость для тех, кто считает свои вьющиеся волосы совершенно неукротимыми. Кудри — это не хаос, это настоящая поэзия в движении. Особенно летом, когда ветер играет в волосах, а влажность дарит вожделенный объем. Главное — подобрать такую стрижку, которая подчеркнет текстуру и сделает образ актуальным. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о модных вариантах, которые стоит рассмотреть, если природа наградила вас волнами или завитками.
Короткий боб с объемом у корней
Не путайте с гладким каре — лето 2025 приветствует дерзкий боб с кудрявой текстурой. Такая стрижка открывает шею, освежает лицо и делает образ чуть французским. Главное — не утюжить! Добавьте пенку, дайте волосам высохнуть на воздухе и получите тот самый эффект «только что из Канн».
Каскад по-итальянски
Мягкие слои — лучшее, что может случиться с длинными кудрями.
«Итальянский каскад придает объем в нужных местах, подчеркивает овал лица и избавляет от тяжести на концах. Укладывать можно даже пальцами — немного масла для блеска, и вы как из неореалистического кино 60-х», — утверждает эксперт.
Пикси с кудрями
Коротко, живо, дерзко и смело! Кудрявый пикси — выбор тех, кто устал от тяжелых волос и хочет подчеркнуть скулы. Такая стрижка смотрится задорно, но при этом невероятно женственно. Идеально сочетается с крупными серьгами и солнечными очками oversize. И не забудьте подчеркнуть губы яркой помадой!
Лонг-боб с акцентом на передние пряди
Удлиненный боб — универсальный вариант для тех, кто не готов расставаться с длиной, но хочет обновления.
«Секрет в передних прядях: они создают динамику и красиво обрамляют лицо. Идеально для тех, у кого кудри не слишком мелкие, а волны — мягкие», — рассказывает стилист.
Натуральная форма без филировки
Никаких бритв и сложных филировок — летом 2025 в моде полная свобода формы. Натуральный округлый силуэт подчеркивает пружинистые кудри и дарит ощущение легкости. Такая стрижка прекрасно сочетается с банданами, обручами и винтажными заколками — кудри должны жить своей интересной жизнью, а не подчиняться каким-то там трендам.
И напоследок — совет стилиста:
«При выборе стрижки ориентируйтесь не только на тренды, но и на свой тип кудрей — от легкой волны до тугого афро-завитка. И не забывайте про увлажнение: летом это ключ к красивым, упругим локонам».