Лето – время праздников, свадеб и выпускных. Выбирая платье для праздника, ориентируйтесь не только на дресс-код, но и на комфорт. Универсальные фасоны, небанальные цвета и легкие ткани – это то, что будет актуально все лето и пригодится еще не раз.

Коричневое платье

Оттенки коричневого – один из главных трендов этого сезона. Такие платья выглядят утончённо и благородно, особенно если выбрать ткань с лёгким блеском или шелковую фактуру. Они универсальны и подходят для любого торжества, особенно если добавить золотые украшения или акцентную обувь.

Платье в горох

Горошек – это не только про ретро, но и про женственность. Главное – правильно выбрать размер принта. Мелкий горох делает образ более сдержанным, крупный – эффектным. Хорошо смотрятся такие платья с простыми аксессуарами и сандалиями на каблуке.

Пять главных модных трендов лета 2025

Жатая ткань

Платья из жатой ткани – выбор тех, кто ценит комфорт и стиль. Они не мнутся, хорошо садятся по фигуре и отлично смотрятся как в дневном, так и в вечернем образе. Добавьте жакет или крупные украшения – и образ легко адаптируется под любой повод.

Подробнее об остальных трендовых платьях этого года рассказала в своем видео стилист @style_support.