Термальная вода: десять эффективных средств для лица в 2025 году

Топ-10 лучших термальных вод для лица и тела 2025 года. Отзывы, цены и советы от экспертов — в материале Super.

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О полезных свойствах термальной воды известно давно. Благодаря уникальному минеральному составу данный бьюти-продукт подходит для ухода всем без исключения, независимо от типа кожи и возраста. Вместе с косметологом-эстетистом Натальей Рябиновой разбираемся, каким же образом термальная вода делает нас красивыми и привлекательными, а также как правильно её использовать.

Польза термальной воды для лица

Несмотря на то, что термальная вода призвана освежать кожу, название у неё довольно «горячее». То есть добывают её в горячих — термальных — источниках, образовавшихся в результате вулканических процессов. При высокой температуре в воде образуется высокая концентрация минералов и других полезных микроэлементов, которые благоприятно влияют на кожу.

"Термальная вода — это вода с уникальным составом, включающим в себя высокую концентрацию полезнейших микроэлементов. Это на сто процентов натуральный продукт с минеральными солями, оздоравливающий и питающий кожу", — Наталья Рябинова.

Увлажнение

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Благодаря особенным свойствам термальная вода испаряется с поверхности тела гораздо медленнее обычной, поэтому успевает проникнуть в глубинные слои эпидермиса, обеспечивая качественное и длительное увлажнение.

Питание

Являясь идеальным проводником, термальная вода доносит до глубоких слоёв кожи массу важнейших элементов антиоксидантного и регенерирующего характера (цинк, магний, хром, селен, кремний), интенсивно питая её.

Защита

Указанный продукт отвечает за обновление внутриклеточного процесса, насыщение влагой, а также обладает успокаивающим эффектом при воспалительных процессах.

Как выбрать качественную термальную воду для лица

Термальная вода отличается высоким качеством, потому что является естественным природным элементом. При её выборе нужно ориентироваться на свои личные запросы и проблемы, которые хочется решить. Если у вас проблемный или жирный тип кожи, тогда стоит остановиться на воде с преобладанием серы и цинка. Для омоложения подходит продукт с высоким содержанием магния, а увядающая кожа нуждается в селене и меди.

Стоит учитывать и то, что термальная вода отличается по уровню насыщенности солями. С более низкой концентрацией она идеальна для чувствительной кожи. Если же в термальной воде высокий уровень солей, то тогда она работает достаточно интенсивно.

Топ-10 термальных вод для лица

Термальная вода для лица — это палочка-выручалочка, которая спасает в любой ситуации: находитесь ли вы в офисе, где пересушенный воздух, или под солнцем, которое провоцирует появление жирного блеска, покраснения, ожоги. Средство быстро приводит кожу в чувство. Предлагаем обратить внимание на следующие бьюти-продукты.

Термальная вода, Librederm

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Среди микроэлементов, которые несут ответственность за благосостояние кожи, — медь, цинк, кремний и селен. Они успокаивают кожу, делая её нежной и эластичной, а также снимают возможные раздражения и предотвращают появление зуда.

Тонизирующий мист для лица и тела с пантенолом, Second Shower

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Лучше воды в жару освежает, кажется, только пантенол, который вдобавок обладает ещё и противовоспалительным, а также успокаивающим эффектом. А за питание для кожи отвечает муцин улитки.

Термальная вода, La Roche-Posay

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Комплекс из минеральных солей, олигоэлементов и антиоксидантов работает слаженно, замедляя процессы старения кожи и успокаивая её. Особая роль отведена селену, который помогает нейтрализовать свободные радикалы и предотвратить нарушение биохимического баланса.

Клеточная вода Cellular Water, Institut Esthederm

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Клеточная вода — это продукт биотехнологий, созданный по образу и подобию межклеточной жидкости организма человека. Таким образом, формула средства призвана активировать клеточную энергию, которая способствует оздоровлению кожи.

Сплэш-маска Aqua Boom, Lab Biome, Natura Siberica

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Жирный блеск на коже — «верный» спутник жаркой погоды. Нейтрализовать его может цинк, содержащийся в составе сплэш-маски, благодаря которой матовый финиш появляется уже через 15 секунд. Гидролат полярной берёзы уменьшит покраснения.

Термальная вода, Uriage

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Средство с водой из альпийских источников стимулирует обмен веществ в клетках. Как итог — устраняются раздражения, снимаются воспаления, уходит ощущение стянутости, пропадают признаки усталости и выравнивается цвет кожи.

Гидролат-спрей «Зелёный чай», Pravilnaya Kosmetika

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Зелёный чай — один из самых популярных и эффективных антиоксидантов, который стимулирует восстановление клеток кожи. Тонизирует, питает, увлажняет, повышает упругость, обладает антицеллюлитным эффектом — спрей с гидролатом чая способен на многое.

Спрей Eveil A La Mer, Thalgo

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В основе спрея — натуральная морская вода, состав которой насчитывает 92 полезных элемента. Они обеспечивают интенсивную реминерализацию и восстановление клеток. А содержащийся в спрее фильтрат морских водорослей обладает укрепляющим эффектом.

Минеральная спрей с гиалуроном, Delicare

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Спрей не требует смывания, и его можно распылять поверх макияжа. За счёт гиалурона кожа увлажняется, становится сияющей и гладкой, регулируется термобаланс. Немаловажно летом и то, что появляется ощущение свежести.

Термальная вода, Avene

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Источник термальной воды находится во Франции, в сталактитовых пещерах, где жидкость в течение 50 лет насыщается биологически активными веществами. Они действуют на кожу максимально деликатно, а потому средство подходит и для гиперчувствительной, и для склонной к аллергии кожи.

Советы по использованию термальной воды для лица

Super попросил косметолога-эстетиста Наталью Рябинову рассказать, как правильно пользоваться термальной водой для лица, чтобы она оказывала максимальный эффект на кожу.