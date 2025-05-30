47-летняя актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет красоты

Российская актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует Starhit.

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47-летняя звезда сериала «Мастер и Маргарита» отметила, что нечасто обращается к специалистам за улучшением внешности. При этом уход ей подбирает сестра-косметолог.

«Она предлагает мне и уколы, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов», — указала артистка.

В то же время среди влияющих на привлекательность факторов знаменитость назвала питание, хороший отдых и подкрепление организма изнутри.