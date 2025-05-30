Стилисты назвали топ-12 вещей лета 2025 года

Лето, как известно, – это маленькая жизнь. И она должна быть яркой, радостной и комфортной. Именно так и выглядят модные коллекции наступившего жаркого сезона. Рассказываем о главных тенденциях лета-2025.

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Полупрозрачные ткани

«Одеться, чтобы раздеться», – этот принцип актуален летом как никогда. Поэтому в модных коллекциях столько лёгких, воздушных материалов – органза, шифон, тюль. Приветствуются также сетка и кружева.

Важно учесть, что тренд голых вечеринок прошёл, и в этом сезоне практически нет откровенной наготы. В образах присутствуют многослойность и лёгкая недосказанность, которая так украшает женщину.

Стиль ретро

Мода нынешнего лета поможет переместиться на десятилетия, а то и века назад. В сезонных коллекциях и роскошные платья в духе Викторианской эпохи, и блузы с объёмными рукавами-фонариками, и изящные накидки из XIX столетия.

Актуален также стиль 50‑х годов XX века – платья с А‑силуэтом, приталенные жакеты, мягкие закруглённые воротники и выразительные пуговицы. В общем, всё то, что ассоциируется со словами «элегантный шик».

Цветочные принты

Ещё один ретро-тренд. С возвращением моды на женственность цветочные узоры на одежде присутствуют каждый сезон. Но нынешним летом они напоминают не сдержанную пастораль, а крупные узоры в духе хиппи 60‑х и 70‑х годов. Платья, юбки, сарафаны, блузы, а также аксессуары украшают пышные бутоны маков, тюльпанов, пионов и кустовых роз.

Впрочем, это могут быть вовсе и не цветы, а психоделические растительные принты с пальмами и папоротниками.

Морской стиль

Какое же лето без мечты о море? Понимая это, модельеры снова вернули в ротацию морской стиль. Но в этот раз он прошёл переосмысление в пользу простоты и утилитарности. И дизайнеры скорее называют его «рыбацким». Платья-рубашки, майки в полоску, наряды, напоминающие рыболовецкие сети, практичные шорты, открытые сандалии – подходящие варианты, чтобы отправиться в путешествие по улицам любого города.

Мини-платья и юбки

От сезона к сезону юбки становились всё короче, и вот к лету 2025 года эта тенденция достигла пика. Теперь они допустимы даже в строгом офисном дресс-коде. Возможно, это и к лучшему: погоду обещают жаркую и будет возможность загореть. К тому же на мини-юбках приветствуются разрезы, которые визуально удлиняют ноги.

В коллекциях много вариантов с низкой посадкой, асимметрией, бахромой и блёстками – на любой случай и настроение.

Жилет

После массового возвращения работников в офисы жилеты переживают новый виток популярности. Это уже не просто деталь костюма-тройки, а совершенно самостоятельная вещь. Классические, хлопковые, трикотажные жилеты носятся на голое тело, и когда как не летом это наиболее уместно.

Бахрома

Этот элемент декора уже не первый сезон находится в модном топе, но на волне популярности стиля бохо в 2025 году переживает новый пик. Тем более летом бахрому носить удобнее, чем в холодный сезон. Сейчас она украшает всё – от верхней одежды до вечерних платьев и обуви.

Отличительная особенность этого лета – максимальная длина, создающая летящий силуэт. Однако при выборе такого варианта важно, чтобы остальные вещи в наряде были лаконичными.

Асимметрия

Платья и майки с одним оголённым плечом, модели со скошенным подолом, топы с одной или разными бретельками, игривые вырезы в разных местах – асимметрия сделает нетривиальным любой повседневный образ. Для самых экстравагантных есть самые затейливые варианты – брюки с одной штаниной или рубашка с одним рукавом.

Пастельные оттенки

Фисташковое мороженое, сливочное масло, замороженная черника, освежающая мята – это не ассортимент продуктового магазина, а названия модных оттенков лета-2025. Добавьте к этому нежно-розовый и небесно-голубой – и вы получите полную палитру актуальных цветов, которые прекрасно сочетаются между собой. Главное – выбирать приглушённые пастельные, не кричащие оттенки.

Мюли

Туфли без задника – самый летний вариант. А в этом сезоне они ещё и без каблука, так что можно везде чувствовать себя как дома – в уютных тапочках. Белый, бежевый, карамельный и чёрный цвета – такая универсальная обувь легко сочетается с любым гардеробом.

Также в тренде босоножки на платформе. Особенно популярны варианты на пробковой или резиновой подошве.

Ещё одна отличительная особенность летней обуви в 2025 году – минимум декора. Самый популярный из них – плетение. Тонкие ремешки, веревочки, гладиаторские сандалии – всё это добавляет образу актуального бохо-шика и лёгкости.

Массивные аксессуары

Если из одежды постепенно уходит оверсайз, то про украшения этого не скажешь. В этом сезоне чем они крупнее, тем лучше.

То же самое касается и очков. Самые актуальные модели – очки на пол-лица в массивной пластмассовой оправе. Даже классические авиаторы этим летом больше обычного, с опущенными вниз линзами. Правда, идут такие модели далеко не всем.

Другая крайность – узкие и длинные очки. Выглядят они стильно и свежо, но только вряд ли защитят от солнца.

Пляжный стиль

Он всё прочнее проникает в нашу будничную жизнь. В парео, стеках, шортах, топиках и бра можно щеголять не только на курорте, но и по родному городу.

Что касается купальников, то здесь тоже царит ностальгия. В моду возвращаются силуэты 70 – 80‑х: высокие вырезы на бедрах, бюстье, шнуровки, горох, полоска, винтажные принты. Особенно актуальны купальники в стиле Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу». Также популярны монокини с вырезами по бокам и купальники с завязками вокруг талии.

Один плечевой ремешок, необычные вырезы, драпировки и перекрутки – такие детали добавляют образу изюминку и визуально подчёркивают фигуру.

А для самых смелых подойдут микробикини с тонкими завязками, треугольными чашечками и открытыми линиями тела.

Для мужчин

Нынешним летом могут расслабиться и мужчины. Деловые костюмы им предлагается сменить на одежду свободного кроя из лёгких тканей. Свободные рубашки, брюки-карго, шорты длиной до колена обеспечат чувство комфорта.

Популярны рубашки с коротким рукавом – от гавайской с тропическими узорами до контрастного поло.

Универсальным решением станут комплекты из одного материала – например, льняные костюмы. Да и вообще натуральные ткани сейчас в приоритете.

Лён, хлопок, вискоза, бамбук идеально подходят для жары и выглядят стильно.

Из оттенков помимо классических белого, бежевого, хаки и тёмно-синего в моде пастельные цвета – лавандовый, мятный, небесно-голубой, кремовый.

Можно позволить себе яркие акценты – коралловый, лаймовый, апельсиновый.

Пляжная мужская мода очень разнообразна – тут и короткие слипы, и классические шорты до середины бедра, и яркие принты.

Дополнят образ солнезащитные очки в ретростиле – авиаторы, прямоугольные, округлые.